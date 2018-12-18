Günün öne çıkan 10 haberi (18 Aralık 2018)
ntv.com.tr
18 Aralık 2018'de Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. CHP'NİN İSTANBUL VE ANKARA ADAYI BELLİ OLDU
CHP'nin yerel seçimlerdeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.
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2. PAPAĞANA İŞKENCE EDEN MURAT ÖZDEMİR SERBEST
Sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence videosu sonrası gözaltına alınan bir televizyon programının eski yarışmacısı Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Savcılık, Özdemir'i akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk etti.
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3. KURTULMUŞ: ORTAK MİTİNGLER OLABİLİR
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin yakın zamanda tekrar görüşerek son çerçeveyi çizeceklerini açıkladı. Kurtulmuş, ''Özellikle çok önemli gördüğümüz illerde her iki liderin katıldığı ortak mitingler olabilir" ifadesini kullandı.
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini artırarak devam edecek. Yarın ise kente kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı Trakya'ya yakın, yüksek yerlerde olacak.
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5. MANCHESTER UNITED'DA MOURINHO DÖNEMİ SONA ERDİ
Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verildiğini açıkladı. Mourinho'nun yerine sezon sonuna kadar geçici bir teknik adam getirilecek. Bu sürede Manchester United yönetimi gelecek sezonun menajeri için çalışmalarını sürdürecek.
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6. İRAN CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR
İran Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine yarın Ankara'yı ziyaret edeceği bildirildi.
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7. BATTANİYEDEN ÇANTA İLE İLGİLİ VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Muş Valiliği, Korkut ilçesinde bir öğrencinin "battaniyeden çantayla" okula gittiği yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.
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8. TEKNOLOJİ DÜNYASININ EN İYİ CEO'LARI BELLİ OLDU
İnsan kaynakları kuruluşu Comparably’ın her yıl yayınladığı, çalışanların oyları ile belirlenen 'Yılın En iyi CEO’ları' çalışmasının 2018 sonuçlarını açıklandı. 50 CEO’nun bulunduğu listede teknoloji dünyasından pek çok kişi yer aldı.
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9. DOKUZ DALDA OSCAR ADAYLARI AÇIKLANDI
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, bu yıl ilk kez kesinleşmiş tüm adayları açıklamadan önce dokuz kategoride son eleme öncesi listeye alınan filmleri açıkladı. Yabancı Dilde En İyi Film kategorisi için Türkiye'nin adayı olan Nuri Bilge Ceylan filmi Ahlat Ağacı listede yer almıyor.
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10. TÜRKİYE'NİN EN İYİ RESTORANLARI
Bu yıl ikincisi yayınlanan İncili Gastronomi Rehberi kitapçılardaki yerini aldı. Liste, Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde yemekseverlere yol göstermek amacıyla bir rehber olarak hazırlandı. 2018-19 yılı İncili Gastronomi Rehberi’nde Doğuş Grubu çatısı altındaki 12 ayrı marka toplamda 39 İnci ile derecelendirildi. Doğuş Hospitality markalarından Maçakızı 5 İnci ile ödüllendiriliriken Dream markalarından 11 mekana ise toplamda 34 İnci ödülü geldi.