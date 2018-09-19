Günün öne çıkan 10 haberi (19 Eylül 2018)
ntv.com.tr
19 Eylül 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KRİZ YOK, HEPSİ MANİPÜLASYON
Beştepe'deki Gaziler Günü Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik gelişmelere değindi, "Kriz filan sakın ha bunlara aldırmayın, bunların hepsi manipülasyondur, bizde kriz filan yok, güçlenerek geleceğe yürüyoruz" diyen Erdoğan, "AVM'lerde manipülasyon yapanlara da aldırmayın" ifadelerini kullandı.
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2. TÜRK YILDIZLARI'NDAN BOĞAZ'DA GÖSTERİ
Yarın başlayacak TEKNOFEST İstanbul öncesinde Türk Yıldızları, İstanbul Boğazı'nda alçak uçuş gerçekleştirdi. Boğaz boyunca kıyılara akın eden vatandaşlar, gösteriyi cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.
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3. ETİKETLERDEKİ YERLİ ÜRETİM LOGOSU TANITILDI
Yerli üretim ürünlerde kullanılacak logo tanıtıldı. Marketlerde yerli ürünlerde bu logolar kullanılacak. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 41 bin 821 ürünün denetlendiğini, bin 296 üründe haksız fiyat artışı tespit edildiğini açıkladı.
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Dolar/TL, güne 6,40 civarında başlamasının ardından yönünü aşağı çevirerek 6,30'un altına kadar indi. Dolar en düşük 6,25'i gördü. Euro/TL ise 7,30 civarında hareket ediyor.
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Rusya'nın orta kesimlerindeki Nizhny Novgorod'da MiG-31 savaş uçağının düştüğü belirtildi. İki pilotun paraşütle atlayarak, hayatta kalmayı başardı.
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6. İMAR BARIŞI'NDA 2,8 MİLYAR LİRA TOPLANDI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, başvuru sayısı 5 milyon 160 bine ulaşan "imar barışı"nda 2 milyar 800 milyon lira civarında para toplandığını açıkladı.
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7. AKILLI TELEFONLAR İÇİN 'PEGASUS' ALARMI
İsrailli bir firma tarafından üretilen ‘Pegasus’ adındaki casus uygulamanın 45 ülkede pek çok akıllı telefonu etkilediği iddia edildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkeler arasında Türkiye de var.
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8. AYKUT KOCAMAN'DAN FENERBAHÇE YORUMU
Fenerbahçe'nin 5 haftalık performansıyla ilgili konuşan Kocaman "Oyunun gerçekleri neyse onları yapmaya çalışan bir insanım. Gelen antrenörün de benzer şeyleri yaptığını görüyorum. Kadrodaki değişim lig başlamadan 2-3 hafta evvel sonlansaydı belki birkaç puan fazla olabilirdi. Yola çıkıştaki düşünce farkı, şu an için en büyük problem. Değişim planlıyorsanız, bu değişimin ana şeylerinden biri de ufak tefek hayal kırıklıkları olacaktır. Kim kimle daha uyumlu, kim takımı aşağı çekiyor, kim oyuna girdikten sonra daha iyi verim sağlıyor gibi arayışlar uzun sürebilir. Şu anda Fenerbahçe'nin yaşadığı en büyük sorun bu" dedi.
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9. NUSRET GÖKÇE ŞEYMA SUBAŞI'NIN RESTORANINDA
Dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, Şeyma Subaşı'nın Bebek'te açıtğı mekanı ziyaret ederek destek oldu. Restoranda yemek de yiyen Nusret, menüden balık tercih etti. Nusret'in o anlarını Subaşı sosyal medyadan yayınlandı.
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10. EMMY ÖDÜLLERİ SONRASI 9 DİZİ ÖNERİSİ
Bu yıl 70'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri sonrası listenize alabileceğiniz; ödülleriyle ön plana çıkan 9 dizi ve 1 film önerisi...