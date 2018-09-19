Günün öne çıkan 10 haberi (19 Eylül 2018)

8. AYKUT KOCAMAN'DAN FENERBAHÇE YORUMU

Fenerbahçe'nin 5 haftalık performansıyla ilgili konuşan Kocaman "Oyunun gerçekleri neyse onları yapmaya çalışan bir insanım. Gelen antrenörün de benzer şeyleri yaptığını görüyorum. Kadrodaki değişim lig başlamadan 2-3 hafta evvel sonlansaydı belki birkaç puan fazla olabilirdi. Yola çıkıştaki düşünce farkı, şu an için en büyük problem. Değişim planlıyorsanız, bu değişimin ana şeylerinden biri de ufak tefek hayal kırıklıkları olacaktır. Kim kimle daha uyumlu, kim takımı aşağı çekiyor, kim oyuna girdikten sonra daha iyi verim sağlıyor gibi arayışlar uzun sürebilir. Şu anda Fenerbahçe'nin yaşadığı en büyük sorun bu" dedi.