Günün öne çıkan 10 haberi (19 Mart 2019)
ntv.com.tr
19 Mart 2019'da Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ ZELANDA'DAKİ SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılara ilişkin, ''Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa, öyle veya böyle biz, bunun da hesabını sormasını biliriz'' ifadesini kullandı.
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2. CHP VE İYİ PARTİ'DEN ANTALYA'DA ORTAK MİTİNG
CHP ve İYİ Parti Antalya'da ortak miting düzenledi. Konuşmasında hükümeti eleştiren İYİ Parti lideri Akşener, ''Çiftçinin üretmesinin önüne geçildi. Mazotu mazottaki ÖTV'yi onlar indirmezse biz indireceğiz'' dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise ''Mücadelemiz demokrasi, ekmek, onur, hiç kimsenin önünde diz çökmeyen bir Türkiye mücadelesidir'' ifadelerini kullandı.
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3. KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI NAZARBAYEV İSTİFA ETTİ
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev istifa etti. Kazakistan'da 28 yıl iktidarda kalan Nazarbayev istifasını ulusa sesleniş konuşmasında duyurdu.
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4. USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
Usta oyuncu Ümit Yesin 65 yaşında yaşamını yitirdi. Ümit Yesin'in ölüm haberini meslektaşı Mustafa Avkıran sosyal medya hesabından duyurdu.
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5. PUTİN'DEN ERDOĞAN'A KIRIM DAVETİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kırım'daki Cuma Camii'nin açılış törenine davet etti.
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6. 'HIZIR' SURİYE'DE ORTAYA ÇIKTI
Beyoğlu ve Başakşehir'de ihtiyaç sahiplerine zarf içinde para bırakan hayırsever bu kez Suriye'de terörden arındırılmış bölgede yardım dağıttı.
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7. YENİ HAVALİMANINA NASIL GİDİLİR?
Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'na taşınmaya sayılı günler kala sosyal medya hesabından bilgilendirmeler yapmaya başladı. İstanbul Havalimanı'na nasıl gidileceğini gösteren bir klip yayınladı. Bİlgilendirme klibinde kentin farklı noktalarından havalimanına olan uzaklıklar belirtildi. Taksim ve Bakırköy 44, Kadıköy ise 55 km. Havalimanına yolcu taşıyacak otobüs hatları da ayrıntılı olarak belirtildi.
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8. 1500 TONLUK METEOR 2018'DE DÜNYA'YA ÇARPTI
NASA, devasa bir meteorun Aralık 2018’de Dünya atmosferine çarptığını duyurdu. Bilim dünyasının bu durumu aylar sonra saptayabilmesi tartışmalara neden oldu
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9. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU
Dünya şehirlerinde yaşam maliyetleri raporunu her yıl detaylı olarak hesaplayıp paylaşan The Economist Intelligence Unit (EIU), 2019 yılına ait verileri açıkladı. 133 şehrin yer aldığı listede ilk kez üç şehir dünyanın en pahalı şehri ünvanını paylaşıyor.
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10. ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD'UN İLK RESMİ AFİŞİ
Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini üstlendiği, Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’nun başrolleri paylaştığı Once Upon a Time in Hollywood filminin yayımlanan ilk resmi afişi, Hollywood yıldızlarının hayranları tarafından eleştirildi.