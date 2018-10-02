Günün öne çıkan 10 haberi (2 Ekim 2018)

7- PARİS OTOMOBİL FUARI BUGÜN BAŞLADI (BİZİ NELER BEKLİYOR?)

Dünya genelinde otomobil fuarları sezonu, bugün başlayacak olan Paris Otomobil Fuarı ile açılıyor. Bazı büyük markalar fuara bu yıl katılmayacak olsa da Paris’te birçok markanın yepyeni modellerini de göreceğiz. 1898 yılından bu yana yapılan ve dünyanın en eski otomobil fuarı olarak bilinen fuarın bu yıl 120'incisi düzenleniyor. NTV ekibinden Saffet Üçüncü, canlı yayında fuar alanından izlenimlerini aktardı.