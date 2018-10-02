Günün öne çıkan 10 haberi (2 Ekim 2018)
ntv.com.tr
2 Ekim 2018 'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Dolar ve euroda son durum ne? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1- "KİMSE BU YAKINIMDIR DİYE ADAY TEKLİF ETMESİN"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında ekonomik gelişmelere değindi. Dalgalanmanın yavaş yavaş geride kaldığını belirten Erdoğan, stokçular için gereğini yapacaklarını söyleyerek stokçuların ve fahiş fiyatların zabıtaya bildirilmesini istedi. Yerel seçim aday kriterlerinden de bahseden Erdoğan, "Kimse bu yakınımdır diye aday teklifiyle gelmesin" dedi. Erdoğan, tüm seçim bölgelerinde aday çıkaracaklarını da sözlerine ekledi.
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2- BALTIK DENİZİ'NDE 335 KİŞİYİ TAŞIYAN FERİBOTTA YANGIN ALARMI
Baltık Denizi'nde 335 kişiyi taşıyan feribotta yangın çıktığı belirtildi. Feribotun bağlı olduğu şirket ise "Teknik bir sorun var ancak yangın yok" açıklamasını yaptı.
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3- NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ'NÜ KAZANANLAR BELLİ OLDU
2018 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu. Nobel Fizik Ödülü, lazer fiziği alanındaki çalışmalarından ötürü bilim insanları Arthur Ashkin, Gerard Mourou ve Dana Strickland'a verildi. Strickland bu ödülü kazanan üçüncü kadın oldu.
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Bankalararası piyasada dolar/TL dün 5,91'le 17 Ağustos'tan beri en düşük düzeyi görmesi sonrasında bugün 6 liranın üzerine çıktı. Kur 6,06'ya kadar yükseldi. Kur daha sonra yeniden 6 liranın altına indi.
Euro/TL de 6,95 civarında işlem görüyor.
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5- CAN DÜNDAR'A SİLAHLI SALDIRI DAVASINDA KARAR
Gazeteci Can Dündar'a adliye önünde silahlı saldırı davasında karar çıktı. Olay sırasında NTV Muhabiri Yağız Şenkal'ı da silahla yaralayan Murat Şahin, 10 ay hapis ve 4 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanık ise beraat etti.
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6- ATALAY FİLİZ'İN "RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK" DAVASINDA AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ
İstanbul ve Ankara'da işlediği 3 cinayetten mahkum edilen Atalay Filiz'in, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesiyle "resmi belgede sahtecilik" suçundan yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanık Filiz'in Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilerek akıl hastası olup olmadığı hususunda rapor aldırılmasına karar verdi.
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7- PARİS OTOMOBİL FUARI BUGÜN BAŞLADI (BİZİ NELER BEKLİYOR?)
Dünya genelinde otomobil fuarları sezonu, bugün başlayacak olan Paris Otomobil Fuarı ile açılıyor. Bazı büyük markalar fuara bu yıl katılmayacak olsa da Paris’te birçok markanın yepyeni modellerini de göreceğiz. 1898 yılından bu yana yapılan ve dünyanın en eski otomobil fuarı olarak bilinen fuarın bu yıl 120'incisi düzenleniyor. NTV ekibinden Saffet Üçüncü, canlı yayında fuar alanından izlenimlerini aktardı.
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8- GAMEOFTHRONES’UN KAYBOLAN KARAKTERİ DİZİYE DÖNÜYOR
Game of Thrones’un kaybolan karakterlerinden biri, sekizinci sezonda diziye dönüyor. Dizi hayranlarına müjdeli haberi görsel efekt yönetmeni Joe Bauer verdi.
Dizide Kit Harington’ın canlandırdığı Jon Snow karakterinin kurdu Hayalet (Ghost) sekizinci sezonda diziye dönüyor.
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Askeri silahlanmaya ve bu alanda teknoloji geliştirmeye en çok bütçe ayıran ülke konumunda olan Amerika Birleşik Devletler, askeri kullanım için geliştirilen yeni tüfeğini test etmeye başladı.
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10- RONALDO'YA YENİDEN TECAVÜZ SORUŞTURMASI
Juventus’un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, dokuz yıl önce Kathryn Mayorga adlı eski bir modele tecavüz ettiği suçlamasıyla karşı karşıya. Polis, iddiaların yeniden gündeme gelmesinin ardından olayla ilgili yeniden soruşturma başlattı.