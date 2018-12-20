Günün öne çıkan 10 haberi (20 Aralık 2018)
ntv.com.tr
20 Aralık 2018'de Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1- ERDOĞAN VE RUHANİ'DEN ORTAK BASIN TOPLANTISI
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların yoğunlaştığı bu dönemde, kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz'' diye konuştu. Ruhani ise ''Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda Türkiye ile hemfikiriz'' ifadesini kullandı.
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2- ASGARİ ÜCRETTE ÜÇÜNCÜ TOPLANTI (TÜİK'İN ÖNERİSİ BELLİ OLDU)
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını yaptı. Toplantıda, TÜİK bir işçinin asgari geçim tutarını komisyonla paylaştı. TÜİK, asgari ücreti "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak önerdi.
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3- MURAT ÖZDEMİR'İN İŞKENCE ETTİĞİ PAPAĞAN ÖLDÜ
Yarışma programlarıyla ünlenen Murat Özdemir'in işkence ettiği papağan öldü.
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4- TRUMP: SURİYE'DEN ÇEKİLME SÜRPRİZ DEĞİL
ABD Başkanı Trump, "Suriye'den çıkmamız sürpriz değil. Suriye'den çıkmamız için yıllardır kampanya yürütüyorum ve 6 ay önce bunu yapmak istediğimi açıkça ifade ettim" açıklaması yaptı. DAEŞ'e yönelik hava saldırılarının da duracağı belirtiliyor.
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5- APARTMAN GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN FİTNESS HOCASI YAKALANDI
Etiler'de kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı’yı boğazını keserek öldüren İbrahim Yener, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
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6- CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI ADAYINDAN AKŞENER FOTOĞRAFLI MİTİNG
CHP'nin 2018 yerel seçimlerindeki Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, aday gösterildikten sonra düzenlenen ilk mitinginde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Lideri Meral Akşener'in yan yana asılan fotoğrafının önünde konuştu.
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7- YALOVA'DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (İSTANBUL DA SALLANDI)
Yalova Çınarcık'ta 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildi.
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8- ÇİN YASAKLADI APPLE İKİ ÖZELLİĞİ BİRDEN KALDIRDI
Çin, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın patent ihlali yaptığı gerekçesi ile bazı iPhone modellerinin satışını yasaklamıştı. Apple, yasak sonrası söz konusu özelliği kaldırdı.
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9- ADLİ TIP KURUMU'NDAN SILA-AHMET KURAL AÇIKLAMASI
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan, şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki darp soruşturmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bahsi geçen Adli Tıp Kurumu raporu, kurumumuz tarafından hazırlanmış bir rapor değildir" denildi.
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10- HAKAN: MUHAFIZ BEKLENTİYİ ÇOK YÜKSELTTİ, YERE SERT ÇAKILDIK"
Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız (The Protector) ile Blu TV dizisi Bozkır aynı dönemde seyirciyle buluştu. Hakan: Muhafız mı, Bozkır mı? Hangi Türk dizisi daha iyi? Hakan: Muhafız ile Bozkır dizisi arasındaki farklar neler? Ceren Ala, "Bozkır’ın Muhafızı gibi oldum ama..." diyerek Hakan: Muhafız ile Bozkır'ı karşılaştırdı.