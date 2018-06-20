Günün öne çıkan 10 haberi (20 Haziran 2018)
ntv.com.tr
20 Haziran 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: LİDER TAKIMINI HALLETTİK
Şanlıurfa mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık ve 10 önemli noktayı, Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halinde Kandil'deki bunların lider takımını hallettik'' dedi.
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2. TSK İKİNCİ DEVRİYE GÖREVİNDE
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'in terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede ikinci devriye görevine başladı.
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NTV yayınına katılan Adalet Bakanı Gül, bir kişinin hem Belçika'da hem İzmir'de oy kullandığı iddialarıyla ilgili, "Şahsın örgüt kapsamında olup olmadığı, yoksa evrakta bir sahtecilik kapsamında mı yaptığı, örgütlü bir eylem midir, tüm bunlar doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma yürütüyor" dedi.
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4. SEÇİLİRSE BALKON KONUŞMASI YAPACAK MI?
İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçilmesi durumunda kendisinin de balkon konuşmasına benzer bir seslenişinin olacağını bu konuşmanın adresinin de Ankara'daki ilk Meclis binası olacağını söyledi.
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5. SEÇİM BİLGİNİZİ TEST EDİN (HANGİ OY GEÇERLİ, HANGİSİ GEÇERSİZ?)
24 Haziran seçimlerinde nasıl oy kullanacağınızı biliyor musunuz? Kaç tane oy pusulası kullanılacak, hangi durumda oylar geçerli hangi durumda geçersiz sayılacak? İşte size bunu ölçmek için fırsat. Testi çöz, seçime dair bilgilerini pekiştir.
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Bursa'da 4 ayağı kesilmiş yavru kedi ölüsü bulundu. Polis, vahşeti gerçekleştirenleri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
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7. SIĞINMACI ÇOCUK SAYISINDA REKOR
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, dünya üzerinden yaklaşık 30 milyon çocuk ve gencin çatışmalardan kaçtığını, bunun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek sayı olduğunu belirtti.
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8. YAPAY ZEKA ŞAMPİYONU AÇIKLADI
Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı 2018 Dünya Kupası'nı kazanacak olan ülke yapay zeka tarafından açıkladı. İşte olasılıkları en ince detayına kadar hesaplayan makinenin Dünya Kupası tahminleri
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9. KRAL'IN HAYATI MÜZİKAL OLUYOR
‘Popun kralı’ olarak efsaneleşen ve 2009’da hayatını kaybeden Michael Jackson’ın hayatından ilham alarak hazırlanan müzikal 2020’de Broadway’de sahnelenecek.
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10. 2018'İN EN İYİ 100 RESTORANI
Lokanta seçimlerinde referans kabul edilen Restaurant dergisi, dünyanın en iyi 100 restoranı listesini açıkladı. 2016 yılında açılan Şef Massimo Bottura’nın yönetimindeki İtalyan restoranı Osteria Francescana, 2018 yılının en iyi restoranı seçildi. Geçen yıl dünyanın en iyi restoranı ödülünü kazanan New York’taki Eleven Madison Park, bu yıl dördüncü sıradan listeye girdi. Listeye bu yıl ilk kez giren Türk restoranı 44’üncü sıradan kendine yer buldu. İşte 2018 yılı dünyanın en iyi restoranları