Günün öne çıkan 10 haberi (20 Haziran 2018)

3. İKİ KEZ OY KULLANAN SEÇMEN

NTV yayınına katılan Adalet Bakanı Gül, bir kişinin hem Belçika'da hem İzmir'de oy kullandığı iddialarıyla ilgili, "Şahsın örgüt kapsamında olup olmadığı, yoksa evrakta bir sahtecilik kapsamında mı yaptığı, örgütlü bir eylem midir, tüm bunlar doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma yürütüyor" dedi.