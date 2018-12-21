Günün öne çıkan 10 haberi (21 Aralık 2018)

9- BİZİM İÇİN ŞAMPİYON'DA OYNAYAN GANESH, BOLD PİLOT'IN OĞLU ÇIKTI

Hipodromların rekorları geçilemeyen şampiyonu Bold Pilot ile vesile olduğu büyük aşkın anlatıldığı Bizim İçin Şampiyon sinema filmi, kendisini tanıyan tanımayan, atlara gönül veren vermeyen herkesi yürekten etkiledi. Filmde Bold Pilot'ı canlandıran 5 attan biri olan 9 yaşındaki Ganesh'in hikayesi de bir o kadar ilgi çekici ve şaşırtıcı. Ganesh, başarılarla dolu bir yarış hayatı olmaması nedeniyle hipodromlarda gönülleri fethedemese de Türkiye'de beyaz perdenin ilk yıldız atı olmayı başardı.