Günün öne çıkan 10 haberi (21 Aralık 2018)
ntv.com.tr
21 Aralık 2018'de Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmeler ve ABD'nin çekilme kararını değerledirdi. Fırat'ın doğusuna yapılacağı açıklanan operasyona değinen Erdoğan, "Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi ve temaslar, bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti" dedi. Bu bekleme sürecinin ucu açık olmadığının altını çizen Erdoğan, önümüzdeki aylarda PYD, PKK ve DAEŞ'i kapsayacak bir operasyonun sinyalini verdi.
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2- ELEKTRİKTE SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİ DÜŞÜRÜLDÜ
Elektrikte yıllık 2 bin kilovatsaat olan serbest tüketici limiti, gelecek yıl için 1600 kilovatsaate düşürüldü. Aylık 67 lira ve üzeri fatura ödeyenler serbest tüketici olarak indirimden yararlanabilecek.
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3- 11. CUMHURBAŞKANI GÜL’ÜN ESKİ BAŞDANIŞMANI AHMET SEVER’E SORUŞTURMA
Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı döneminde başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever için soruşturma açıldı.
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4- KOLOMBİYALI DANSÇILAR ATATÜRK HAVALİMANI'NDA MAHSUR KALDI
Otellerde dans gösterileri yapmak için Türkiye'ye gelen Kolombiyalı dansçılar dönüş için gerekli parayı bulamayınca Atatürk Havalimanı'nda mahsur kaldı. Dansçılar 12 gündür ülkelerine dönmeyi bekliyor.
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5- KATALANLARIN EYLEMİ BARCELONA’YI FELÇ ETTİ
İspanya'da merkezi hükümetin Bakanlar Kurulu toplantısını Barselona'da yapmasını protesto eden Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı örgütler kentte hayatı felce uğrattı.
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6- ABD SAVUNMA BAKANI MATTİS GÖREVİNDEN AYRILIYOR
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis'in şubat ayı sonunda görevini bırakıp emekliye ayrılacağını açıkladı. Mattis ise ayrılık mektubunda "görüş farklılığı" dolayısıyla görevi bıraktığı imasında bulundu.
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7- TMSF'DEN "CEM UZAN PARİS'TE DAVAYI KAZANDI" HABERLERİNE YANIT
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Cem Uzan Paris'te davayı kazandı" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
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8- WHATSAPP'TA 'KRİPTO PARA' DÖNEMİ
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kendi kripto parasını geliştirdiği öne sürüldü.
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9- BİZİM İÇİN ŞAMPİYON'DA OYNAYAN GANESH, BOLD PİLOT'IN OĞLU ÇIKTI
Hipodromların rekorları geçilemeyen şampiyonu Bold Pilot ile vesile olduğu büyük aşkın anlatıldığı Bizim İçin Şampiyon sinema filmi, kendisini tanıyan tanımayan, atlara gönül veren vermeyen herkesi yürekten etkiledi. Filmde Bold Pilot'ı canlandıran 5 attan biri olan 9 yaşındaki Ganesh'in hikayesi de bir o kadar ilgi çekici ve şaşırtıcı. Ganesh, başarılarla dolu bir yarış hayatı olmaması nedeniyle hipodromlarda gönülleri fethedemese de Türkiye'de beyaz perdenin ilk yıldız atı olmayı başardı.
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10- 2018'İN INSTAGRAM'DA EN ÇOK BEĞENİ ALAN FOTOĞRAFLARI
2018 yılı boyunca Instagram'da en çok beğeni alan fotoğraflar belli oldu. Yıla damga vuran 10 fotoğraftan 5 tanesi Kylie Jenner'a ait.