Günün öne çıkan 10 haberi (21 Şubat 2019)
ntv.com.tr
21 Şubat 2019'da Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. CUMHURBAŞKANI'NDAN FAHİŞ FİYAT UYARISI
AK Parti Denizli mitiginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatlar konusunda uyarıda bulundu. "Bu iş 31 Mart'a kadar düzeldi düzeldi" diyen Erdoğan, bu tarihten sonra bazı kuruluşlarla bir araya gelerek tanzim satışları en ücra köşeye kadar ulaştıracaklarını söyledi.
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CHP Milletvekili Deniz Baykal, 24 Haziran seçimlerinin ardından sağlık sorunları nedeniyle ertelenen milletvekili yeminini bugün Genel Kurul'da etti.
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3. DEPREM UZMANI OKAN TÜYSÜZ HERKESİN MERAK ETTİĞİ SORUYU YANITLADI: MARMARA DEPREMİ'Nİ TETİKLER Mİ?
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 21.23'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan olmazken, bazı binalarda çatlaklar oluştu. NTV’ye konuk olan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul'un aralarında bulunduğu bazı illerde de hissediler sarsıntıyı NTV'ye değerlendirdi. Artçıların devam etmesini beklediklerini ifade eden Tüysüz, "Marmara Depremi'ni tetikler mi?" sorusuna da yanıt verdi.
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4. TSK'DAN KARS'TA NEFES KESEN TATBİKAT
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük kış tatbikatı Kars'ta devam ediyor. Kış-2019 Tatbikatı, 9. Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Kars'ta Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda icra ediliyor. İlk defa uluslararası katılımla gerçekleşen tatbikata 15 ülke katılıyor.
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5. "MÜNBİÇ VE FIRAT'IN DOĞUSU YPG'DEN TEMİZLENECEK"
Milli Savunma Bakanı Akar, "Ülkemizin Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı ile tüm dünyaya gösterdiği kararlılık Münbiç ve Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi noktasında da aynen devam etmektedir. Münbiç ve Fırat'ın doğusu terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ'tan temizlenerek gerçek sahiplerine teslim edilecek, sınırlarımızda bir terör koridorunun oluşturulmasına asla müsaade edilmeyecektir'' dedi.
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6. İŞTE AYVACIK'TAKİ DEPREMİN BİLANÇOSU
Çanakkale Ayvacık'ta dün gerçekleşen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk hasar tespit çalışmaları yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü" dedi.
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7. BOSTON'DAKİ NAHİTA'YA BÜYÜK ÖDÜL
Adını Niğde'nin antik adından alan ve Boston'da müşterilerine hizmet veren Nahita, sadece lezzet ve hizmet kalitesiyle değil, dekorasyonuyla da ABD'de fark yarattı. ABD'nin Boston eyaletinde "Yılın mimari tasarımı ödülü"nü, yükselen yeni mutfak ekollerinin temsilcisi "Nahita" kazandı. Boston Eater, Nahita'yı “Türkiye dışında Japonya, Peru ve Meksika lezzetlerini görkemli bir mekanda bir araya getiren restoran” olarak tanımladı. "Nahita" uluslararası yatırım ve projeleriyle dikkat çeken Türk şirketi D.ream'e ait. Dünya çapında markalar yaratan d.ream, Doğuş Grubu çatısı altında faaliyet gösteriyor.
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8. LAGERFELD'İN MİRASI KİME KALACAK?
Fransa'nın başkenti Paris'te 85 yaşında hayatını kaybeden efsanevi modacı Karl Lagerfeld'in yaklaşık 200 milyon dolarlık mirasının Choupette adlı ünlü kedisine kalabileceği öne sürülüyor. Bir diğer iddia ise vaftiz babası olduğu oğlu Hudson Kroenig'e servetinin büyük bir bölümü kalacak.
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9. OSCAR'I SEYREDENLERE 50 BİN DOLAR ÖDÜL
91. Oscar Ödülleri’ni (Oscar 2019) canlı olarak yayınlayacak olan ABC kanalı, seyircilere 50 bin dolarlık büyük ödül vaat etti. Kanal, canlı yayın esnasında “Resmi Oscar Oyunu”na katılan seyirciler arasından seçilen bir kişiye para ödülü verecek.
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10. SAMSUNG OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRDİ (6 KAMERALI KATLANABİLİR AKILLI TELEFON)
Samsung, San Francisco'da düzenlediği etkinlikle 2019 model telefonlarını tanıttı. Samsung'un öne çıkan ürünü ise katlanabilir tasarımıyla Galaxy Fold. İşte Samsung'un Galaxy Fold, Galaxy S10, S10 Plus, S10e modellerini tanıttığı lansman gecesiyle ilgili detaylar ve modellerin özellikleri...