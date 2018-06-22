Günün öne çıkan 10 haberi (22 Haziran 2018)
ntv.com.tr
22 Haziran 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Dolar ve euroda son durum ne? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. "GEREKİRSE YARIN SİNCAR'DAYIZ"
İstanbul Ataşehir'de halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şimdi Irak'tayız, Kandil'deyiz, gerekirse Sincar'da olacağız. Bizi kim rahatsız ederse gideriz vururuz" dedi.
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2. TSK MÜNBİÇ'TE ÜÇÜNCÜ DEVRİYE GÖREVİNİ TAMAMLADI
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'in terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede üçüncü devriye görevini tamamladı.
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3. "KÜRTLERİN DEVLETİ VE BAYRAĞI VAR"
Başbakan Yıldırım, İzmir'de Turkcell Veri Merkezi'nin açılış programında konuştu. Yıldırım, "Güney hudutlarımızda bir terör devleti kurdurmak ve Türkiye'yi terbiye etme planları var. Kürtlerin devletleri, bayrakları var" dedi.
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4. "ONURUN VARSA İSTİFA EDERSİN"
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ''Bir Danıştay üyesi üstelik kadın, bir cumhurbaşkanı adayını eleştiriyor. Sen hakim değilsin ki; onurun, haysiyetin varsa istifa edersin gidersin o partide kadın kolları başkanı olursun milletvekili adayı olursun itiraz etmeyiz. Ama hakimse tarafsız olması lazım'' ifadelerini kullandı.
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5. FENERBAHÇENİN YENİ HOCASI PHILIP COCU
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Phillip Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığnı açıkladı.
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6. LEYLA'DAN HALA HABER YOK (ARAYAN ÇOCUK KONUŞTU)
Ağrı'da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları 8 gündür sürüyor. Aileyi telefonla arayarak ''Başınız sağ olsun'' diyen çocuk, ilk ifadesinde küçük kızı bulana 300 bin lira ödül verileceğini duyduğu için aradığını söyledi.
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7. BU GÖRÜNTÜ İÇİN 6 YIL HAPİS İSTENDİ
Erzurum'da, bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesi hesabından yayınlayınca ehliyetine el koyulan Abdulkadir Erdoğan hakkında dava açıldı. İddianamede, Abdulkadir Erdoğan'ın 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.
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8. NASA İLK ADIMI ATTI (5 ADIMDA DÜNYAYI KORUMA PLANI)
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) gezegenimizi astreoid'lerden korumak için geliştirdiği yeni yol haritasını belirledi.
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9. OXFORD ÜNİVERSİTESİ'NDE PARTİ SKANDALI
Öğrencilerin çılgın kutlamalarını yasakladığını duyuran İngiltere'nin Oxford Üniversitesi yeni pir partiyle çalkalanıyor. The Sun muhabirinin gizlice gittiği partide uyuşturucu ve cinsel şovlar olduğu iddia edildi.
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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girdi.
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