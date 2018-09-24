Günün öne çıkan 10 haberi (24 Eylül 2018)
ntv.com.tr
24 Eylül 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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11. MHP'NİN AF TEKLİFİ MECLİS'TE
MHP 162 bin 989 tutuklu ve hükümlünün yararlanacağı af teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. MHP’nin teklifinde işkence, eziyet, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, devlete karşı işlenen suçlar kapsam dışı bırakıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, tekliften yararlanacaklar kapsamında çocuk yaştaki 'torbacı' denilen kişilerin de olduğunu belirtti.
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2. KIŞLIKLARI HAZIRLAYIN, SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR
Yarından itibaren hava sıcaklıkları azalacak. Romanya'dan gelen soğuk hava dalgası ülkede 3 gün kalacak.
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3. DEV DERBİ İÇİN GERİ SAYIM (MAÇ SAATİNE DİKKAT)
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftası dev bir derbiye sahne olacak; iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugün Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Derbi için verilen bahis oranları son güncellemeyle eşitlendi. Pazartesi maçları genelde 20.00'de oynanırken yayıncı kuruluş ve TFF bu akşamki derbinini saatini 21.00 olarak planladı.
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4. OTODA ÖTV DÜZENLEMESİ (YENİ ÖTV LİMİTLERİ SONRASI OTOMOBİL FİYATLARI)
Otomotiv sektöründeki özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımladı. Böylece ucuz, orta ve yüksek fiyatlı araçlaradaki vergi yükü fiilen düşmüş olacak. Şu an 100 bin TL'nin altında satılan bir otomobilin ÖTV'si yeni düzenleme ile 27 bin 950 liradan 25 bin 155 liraya inecek. Yani vergi 3 bin 298 lira daha az ödenecek. Otomobilin satış fiyatı da bu gelişme sonucunda yüzde 3 düşmüş olacak.
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5. REYHANLI KATLİAMININ ZANLISI ADLİYE'DE
MİT'in Suriye'de yakaladığı Reyhanlı katliamının zanlısı Ankara'da adliyeye sevk edildi. Terörist Yusuf Nazik savcıya verdiği ifadede, etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi ve 24 isim verdi.
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6. RUSYA'DAN SURİYE'YE S-300 SİTEMİ
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi vereceklerini söyledi. Geçen hafta İsrail jetlerini hedef alan Suriye hava savunma sistemi yanlışlıkla Rus askeri uçağını vurmuştu.
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Bir İtalyan markanın yüzlerce euro’ya satışa çıkardığı eskimiş görünümlü ayakkabı modeli ‘fakirlikle alay ettiği’ gerekçesiyle büyük tepki çekti.
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8. NASA'NIN OBJEKTİFİNE YAKALANDI (TÜRBÜLANSIN NEDENİNİ AÇIKLAYABİLİR)
Amerikan Havavılık ve Uzay Ajansı (NASA) mezosferik bulutları inceledi. Türbülans ve yerçekimi dalgaları daha iyi anlaşılacak. NASA Temmuz ayında İsveç'ten atmosfere gönderdiği balon 5 günde Kanada'ya kadar gözlem yaptı. BBC'de yer alan habere göre, balondaki lazer radarın çektiği 6 milyon görüntüyü inceleyen bilim insanları, mezosferik bulutların oluşumuna ışık tuttu.
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9. 2. ABDÜLHAMİD'İN HEDİYE ETTİĞİ ALBÜM BULUNDU
2. Abdülhamid tarafından birçok müzisyene yaptırılan devlet marşları Hollanda’da ortaya çıktı. 1876 yılına ait olan albümün Abdülhamid’in Romanya Kraliçesi Elizabeth’e hediye ettiği belirtildi.
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10. İTALYAN MODA DEVİ VERSACE SATILIYOR
Gianni Versace tarafından 40 yıl önce kurulan İtalyan moda evi Versace satılıyor. Şirketin 2 milyar euro'ya (yaklaşık 15 milyar TL) Michael Kors markası tarafından alınacağı iddia edildi.