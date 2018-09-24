Günün öne çıkan 10 haberi (24 Eylül 2018)

4. OTODA ÖTV DÜZENLEMESİ (YENİ ÖTV LİMİTLERİ SONRASI OTOMOBİL FİYATLARI)

Otomotiv sektöründeki özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımladı. Böylece ucuz, orta ve yüksek fiyatlı araçlaradaki vergi yükü fiilen düşmüş olacak. Şu an 100 bin TL'nin altında satılan bir otomobilin ÖTV'si yeni düzenleme ile 27 bin 950 liradan 25 bin 155 liraya inecek. Yani vergi 3 bin 298 lira daha az ödenecek. Otomobilin satış fiyatı da bu gelişme sonucunda yüzde 3 düşmüş olacak.