Günün öne çıkan 10 haberi (25 Şubat 2019)
ntv.com.tr
25 Şubat 2019'da Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. "GEREKİRSE YENİDEN KAYYUM ATARIZ"
Yozgat'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu dönemin ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin yeri Yozgat olacak. Adımını hemen atıyoruz" dedi. Kayyum atanan belediyelere yönelik konuşan Erdoğan "Kayyum atanan yerleri geri alacağız diyorlar. Devletin imkanlarını Kandil'e gönderecek olursanız yine kayyumlarımızı atarız. Ve sizlerle yola devam etmeyiz" ifadesini kullandı.
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2. "TÜRKİYE EKONOMİDE YENİ HİKAYE YAZMAYA BAŞLADI"
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "2019'da 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. İş dünyası için yeni bir kredi destek paketini bu hafta açıklayacağız" dedi. "Türkiye, ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başlamıştır" diyen Albayrak, mart-nisan-mayısta çok daha iyi performans sergileneceğini belirtti.
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3. MERSİN İL SEÇİM KURULU, KOCAMAZ'IN ADAYLIĞINA İTİRAZLARI KABUL ETTİ (SON KARAR YSK'NIN)
İYİ Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamayınca Demokrat Parti'den (DP) aday gösterilen Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına yapılan 5 itiraz İl Seçim Kurulu'nca kabul edildi. Kocamaz ile ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verecek.
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4. ABD, SURİYE'DE AÇIKLADIĞINDAN DAHA FAZLA ASKER BIRAKACAK
ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, ülkede 200 asker bırakacağını açıklayan Washington yönetiminin, sayıyı 400'e çıkarttığı iddia edildi. Habere göre Amerikan askerlerin 200'ü Suriye'nin kuzeydoğusunda kalacak, 200'ü de güneydoğusundaki El Tanf bölgesinde bırakılacak. Diğer yandan Suriye'de kalan son DAEŞ üyelerinin sıkıştığı Bagoz köyünde de sivillerin tahliyesi devam ediyor.
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5. 91. OSCAR ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR-TAM LİSTE
91. Oscar Ödülleri (Oscar 2019) diğer adıyla 91. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası Oscar kazananlar açıklandı.
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6. HUAWEI'DEN KATLANABİLİR TELEFON
Çinli teknoloji şirketi Huawei katlanabilir cihazı HUAWEI Mate X'i tanıttı. Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'un ardından piyasadaki ikinci katlanabilir cihaz olan HUAWEI Mate X, 5G, katlanabilir Full View teknolojisi ile 6,6 inçten 8 inçe büyüyen ekran, AI (yapay zeka) ve tamamen yeni bir arayüz ile kullacılara hitap ediyor.
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7. CHP, ERDOĞAN VE BAHÇELİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında, "terör örgütlerinin isimlerini alenen andıkları, CHP'nin adını terör örgütleriyle anarak, seçmen nezdinde itibar kaybettirmeye çalıştıkları" iddiasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.
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8. DERBİ ÖNCESİ İKİ BAŞKAN YAN YANA (HAKEM TEMENNİSİ)
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park’ta yemekte buluştu. Dostluk mesajları veren Ali Koç ve Fikret Orman, derbiye hakem hatalarının damga vurmaması temennisinde bulundu.
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9. KIRMIZI HALIDA ŞIKLIK YARIŞI
Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book'un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 filmin 'En İyi Film Ödülü' İçin yarıştığı törenin kırmızı halısına ünlüler akın etti. Emma Stone, Emilia Clarke, Charlize Theron, Amy Adams, Rami Malek, Yalitza Aparicio, Rachel Weisz, Lady Gaga, Bradley Cooper ve Billy Porter gibi sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri 91. Oscar Ödül Töreni’nde birbirinden şık kıyafetleriyle de yarıştı.
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10. FİNAL MAÇINDA İSYAN (SARRI - KEPA)
İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea-Manchester City maçı ilginç anlara sahne oldu. Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan finalin 90 dakikalık normal süresi ve uzatma devreleri golsüz sona erdi. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Manchester City, üst üste ikinci, tarihinde 6. kez İngiltere Lig Kupası'nın sahibi oldu. İkinci uzatma devresinin son dakikalarında Chelsea'de teknik direktör Maurizio Sarri ile İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan gerginlik maça damga vurdu.