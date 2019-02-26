Günün öne çıkan 10 haberi (26 Şubat 2019)
ntv.com.tr
26 Şubat 2019'da Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİZİM KÜRDİSTAN DİYE BİR BÖLGEMİZ YOK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kürdistan'da biz kazanacağız' diyor. Sen Türkiye'yi terk et, güneyde Irak'ta Kürdistan Bölgesi var oraya git. Türkiye'de benim böyle bir bölgem yok. Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok'' ifadelerini kullandı.
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2. HOCALI KATLİAMI KURBANLARI ANILDI
Azerbaycan'da, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları, on binlerce kişinin katılımıyla anılıyor. Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan katliamda 613 Azebaycanlı sivil hayatını kaybetmişti.
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3. DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'DAN S-400 AÇIKLAMASI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin ''Bu bitmiş bir anlaşmadır. Her şey bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti verdiği sözden hiçbir zaman dönmemiştir" ifadelerini kullandı.
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4. CHP'NİN BODRUM ADAYI SARUHAN İLE MHP'NİN DİKİLİ ADAYI AKIN'A RET
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan ile Cumhur İttifakı'nın MHP'li Dikili Belediye Başkan Adayı Buğra Akın'ın adaylıkları, İl Seçim Kurulları tarafından reddedildi.
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5. CHP'NİN İZMİR ADAYI TUNÇ SOYER PROJELERİNİ AÇIKLADI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, projelerini tanıttı. Toplu ulaşımda indirim sözü veren Soyer, "Sabah saat 06.00 ile 07.00, akşam saat 19.00 ile 20.00 arasında ulaşım yüzde 50 indirimli olacak" dedi.
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6. TUZLA'DA KAYNAĞI BELİRSİZ KİMYASAL KOKU
Tuzla İçmeler'de etrafa yayılan ağır kokunun tespiti için çalışmalar çalışmalar devam ediyor. Ölçümlerde hidrojen sülfür değerleri yüksek çıktı. Başsavcılık konuya ilişkin soruşturma başlattı, beldiye başkanı sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.
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7. KUZEY KORE LİDERİ KİM VİETNAM'DA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye geldi. Hanoi'ye bugün geç saatlerde gelmesi beklenen Trump, Kim ile özel bir akşam yemeği yiyecek.
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8. DERBİDE GÖZYAŞLARINA BOĞULAN ÇOCUĞUN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı takımın 3-0 öne geçmesinin ardından gözyaşlarıyla ekrana yansıyan çocuğun, oyuncu Aybars Kartal Özson olduğu anlaşıldı. Vurgun dizisinde rol alan Özson, Beşiktaş'ın gollerinin ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
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9. BİLL GATES EN SEVDİĞİ DİZİYİ AÇIKLADI
Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates, katıldığı bir soru cevap oturumunda en sevdiği diziyi açıkladı. Gates ailesinin sevmediği gerekçesiyle yalnız olduğu zamanlarda bol bol Narcos izlediğini açıkladı.
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10. CÜNEYT ARKIN MUHAFIZ'DA ROL ALACAK
Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'un (Koruyucu) yeni sezon çekimleri devam ediyor. Netflix'ten yapılan yeni sezon tanıtımında Cüneyt Arkın'ın Muhafız'da rol alacağı ortaya çıktı.