Günün öne çıkan 10 haberi (28 Ağustos 2018)
ntv.com.tr
28 Ağustos 2018 'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Dolar ve euroda son durum ne? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, gayrimenkul alanındaki kampanya kapsamında, projelerin satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacağını bildirdi. 29 Ağustos'ta başlayacak ve 31 Ekim’e kadar sürecek olan kampanyaya tüm inşaat firmaları destek veriyor. Faizin 0.98’e çekildiği kampanyada vatandaş yüzde 20 değil yüzde 10 peşinat verecek.
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2. BEDELLİ ASKERLİKTE İLK CELP BİLGİLERİ
Bedelli askerlik için başvuru süreci devam ederken, bedelli için uygun şartları taşıyan ve ödemelerini yapıp, 15 Eylül'de birinci celp döneminde silah altına alınmayı bekleyen yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları e-devlet üzerinden açıklandı.
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3. DIŞİŞLERİ'NDEN MACRON'A TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'nin AB süreciyle ilgili açıklamalarını derin teessüfle karşılıyoruz. Türkiye'nin Avrupa karşıtı olduğunu söylemek gerçekle örtüşmemektedir" açıklaması yaptı.
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4. PARKTA OYNAYAN ÇOCUĞU VURAN ZANLI YENİDEN GÖZALTINDA
Pendik'te parkta oynayan çocuklara ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, yeniden gözaltına alındı.
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5. ÇOCUĞUNU ARACININ ARKASINA BAĞLAYAN BABANIN İLK İFADESİ
Çankırı'da çocuğunu aracının arkasına bağlayarak yolda ilerleyen ve gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Babanın ilk ifadesinde kızının hoşuna gittiği için onu minibüsün arkasına bağladığını söylediği öğrenildi.
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Bankalararası piyasada dolar 6,20 lira civarında hareket ediyor. Kur dün gün içinde 6,30'a kadar yaklaşmştı. Euro/TL de 7,25'in üzerinde işlem görüyor.
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7. MOURINHO'DAN GAZETECİYE SERT TEPKİ
Tottenham'a evinde 3-0 kaybedene Manchester United'ın Portekizli menajeri Jose Mourinho (55), İngiltere'deki 3 şampiyonluğu için saygı istedi: "Ben ligdeki diğer tüm hocaların toplamından daha fazla şampiyonluğa sahibim. Saygı lütfen!..."
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8. DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ 1 SAATTE NE KADAR KAZANIYOR?
Facebook, Amazon, Twitter gibi platformlar son dönemde sadece teknoloji dünyasına değil finans dünyasına da damgalarını vurdu. Son yıllarda en değerli şirketler listesinde üst sıraları kimseye bırakmayan bu platformlar kurucularına da hatırı sayılır bir servet kazandırdı. İşte bu isimlerin 1 saatte servetlerine ekledikleri miktar...
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9. ED SHEERAN İLE CHERRY SEABORN GİZLİCE EVLENDİ
Ed Sheeran'ın, sporcu sevgilisi Cherry Seaborn ile gizlice evlendiği konuşuluyor. İddiaları güçlendiren ise İngiliz şarkıcının düğün tarihiyle ilgili soruya yüzüğünü göstererek cevap vermesi oldu.
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10. DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR
Spotify dünya genelinde ve Türkiye’de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Listeye göre dünyada In My Feelings şarkısıyla Drake, Türkiye'de ise Yalnız Çiçek ile Aleyna Tilki zirvede yer aldı. İşte yerli ve yabancı şarkılardan oluşan o liste...