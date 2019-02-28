Günün öne çıkan 10 haberi (28 Şubat 2019)
ntv.com.tr
28 Şubat 2019'da Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. CUMHURBAŞKANI'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA: SEN DARBECİSİN
Erzurum'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu ülkeyi bölemeyecekler. Kürdistan Kuzey Irak'ta, çok seviyorlarsa oraya gitsinler. Benim ülkemde 'Kürdistan' diye bir bölge yok'' dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Erdoğan, ''Sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin'' ifadesini kullandı.
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2. TFF, ŞENOL GÜNEŞ'İ AÇIKLADI
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörlüğüne 1 Haziran itibariyle Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı. Öte yandan, A Milliler, 22 Mart'ta Arnavutluk ile deplasmanda, 25 Mart'ta da Moldova ile Eskişehir'de karşılaşacak. TFF Başkanvekili Nihat Özdemir "Şenol Güneş'in Mart ayındaki iki maça çıkması için de gerekeni yapacağız" açıklaması yaptı.
16 YIL SONRA YENİDEN MİLLİ TAKIM'DA (ÖVÜNÇ ÖZDEM DETAYLARI ANLATTI)
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3. TFF BAŞKANI DEMİRÖREN İSTİFA ETTİ
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Başkanlık görevini haziran seçimlerine kadar vekaleten Hüsnü Güreli yürütecek.
DEMİRÖREN BÖYLE VEDA ETTİ (ÖZEL GÖRÜNTÜ)
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4. PAKİSTAN BAŞBAKANI: ERDOĞAN'I ARAYACAĞIM
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la gerilimin azaltılmasında rol oynaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağını açıkladı.
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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim'le görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. Trump, "Buradan barış için iyi haberler gelebileceğini söyleyebiliriz. Herhangi bir şey imzalamanın iyi olmayacağını düşündük. Yapıcı bir zaman geçirdik. Enteresan bir iki gün geçirdik. Herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık" dedi. Zirvede, Kore Savaşı'nı resmen bitirecek bir anlaşmanın çıkması ihtimalinden söz ediliyordu.
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6. "ENFLASYON HEDEFİNİ ÇOK RAHAT TUTTURUCAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AB ile ekonomik diyalog toplantısı sonrası açıklama yaptı. Albayrak, "Şubat ayında enflasyonun hedeflediğimiz düzeyde gittiği yönünde sinyaller alıyoruz. Zor bir dönem olmasına rağmen ikinci çeyrekten sonraki sürecin baz etkisiyle birlikte hedefleri çok rahat tutturacağımızı düşünüyorum" dedi.
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7. LÜKS ARACIYLA AMBULANSIN GEÇİŞİNİ ENGELLEDİ (GÖZALTINDA)
İstanbul'da lüks araçlı bir sürücü, arkadan gelen ambulansın geçişini engellemeye çalıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından gözaltına alınan sürücüye 3 ayrı suçtan 108'er lira para cezası verildi. Sürücü hakkındaki adli işlem devam ediyor.
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8. 2019 SONY FOTOĞRAF YARIŞMASI'NIN KAZANANLARI BELLİ OLDU
Teknoloji devi Sony'nin organize ettiği 2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları açıklandı. İşte dereceye giren kareler...
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9. "İLİŞKİLERİMDE YAPTIĞIM HATALAR OLDU"
Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan boşanarak İtalyan Dj Guido Siena ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, fotoğrafçı Nihat Odabaşı poz verdi. Subaşı yaptığı açıklamada, "Benim de elbette bundan önceki ilişkilerimde yaptığım hatalar olmuştur. Yalnızca duygusal birliktelikler de değil, bence arkadaşlık ilişkilerinde bile yapılan hataları insan olgunlaştıkça yapmamaya çalışıyor" dedi.
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10. İKİLİNİN YAKINLAŞMASINA IRINA SHAYK NE DEDİ?
91. Oscar Ödülleri esnasında Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın sahnede yakınlaşması ve bu durumun Cooper ile sevgilisi Irina Shayk’ın arasını açtığı iddiaları gündemdeyken en çok merak edilen, Shayk’ın bu yakınlaşmayı nasıl yorumladığıydı. İşte Oscar’daki Lady Gaga ile Bradley Cooper yakınlaşmasına Irina Shayk’ın yorumu...