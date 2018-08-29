Günün öne çıkan 10 haberi (29 Ağustos 2018)
ntv.com.tr
29 Ağustos 2018 'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Dolar ve euroda son durum ne? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 30 AĞUSTOS MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos mesajında, "Bugün de yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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2. DÖRT BAKANDAN ORTAK AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nda düzenlendi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.
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3. MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ HAMLE
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalararası para piyasasında gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerini, 13 Ağustos öncesi limitlerin iki katına çıkardı.
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4. ADİL ÖKSÜZ'Ü SERBEST BIRAKAN HAKİMİN CEZASI BELLİ OLDU
FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddeden eski hakim Çetin Sönmez'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Benim bir liralık döviz baronlarıyla ilişkimi ispat et, siyaseti bırakacağım'' dedi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 9 soru yöneltti.
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Dolar/TL'de 6 liranın üzerinde dalgalanma devam ediyor. Bankalararası piyasada dolar/TL 6,45 civarında işlem görüyor. Euro/TL 7,50'nin üzerinde hareket ediyor.
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, kaleci Harun Tekin'in transferi konusunda Fenerbahçe kulübüyle prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.
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8. ELON MUSK'IN ÇILGIN PROJELERİ
Dünya çapında ünlü iş adamı Elon Musk sadece elektrikli otomobillere yaptığı yatırımlarla yetinmiyor. Güney Afrika doğumlu milyarder, Tesla elektrikli otomobil projesi dışında başka teknolojilerle de yakından ilgili.
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9. ARETHA FRANKLİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Soul müziğin kraliçesi olarak tanınan Aretha Franklin son yolculuğuna uğurlanıyor. 2 hafta önce hayata veda eden Franklin'in naaşı ABD'nin Detroit kentinde ziyarete açıldı. 76 yaşında yaşamını yitiren sanatçı 31 Ağustos'ta defnedilecek.
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10. BTS GRUBUNDAN YOUTUBE REKORU
Ülkemizde de geniş hayran kitlesi bulunan BTS grubunun YouTube’a yüklediği yeni şarkısı Idol ilk gününde 45 milyon kez izlendi.