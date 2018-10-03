Günün öne çıkan 10 haberi (3 Ekim 2018)
ntv.com.tr
3 Ekim 2018 'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Dolar ve euroda son durum ne? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KREDİ BURS MİKTARINI YÜKSELTME KARARI ALDIK
Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi-burs miktarını lisansta 500 liraya, yüksek lisansta bin liraya, doktorada ise bin 500 liraya yükseltme kararı aldık'' dedi.
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2. EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI
Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, eylül ayında yıllık yüzde 24,52 aylık yüzde 6,30 oldu.
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3. BAKAN ALBAYRAK: EN KÖTÜYÜ GERİDE BIRAKTIK
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, NTV'nin sorularını yanıtladı. Enflasyonda eylül itibariyle en kötünün geride kaldığını belirten Albayrak, "Ekim çok daha somut neticelerin olacağı bir ay olacak. Enflasyonda trendin ekim ayıyla birlikte kırılacağını düşünüyoruz" dedi. Danışmanlık firması McKinsey'le ilgili tartışmalara değinen Albayrak, "Görüş alacağız ama yerli ve milli duruşla biz yöneteceğiz" diye konuştu.
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4. KILIÇDAROĞLU'DAN HÜKÜMETE MCKINSEY ELEŞTİRİSİ
Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümeti eleştirdi: Ekonomide kriz çıkınca dış güçler yaptı dediler, sonra Amerikan şirketi McKinsey ile anlaştılar.
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5. OTOMOBİLİNİ İNSANLARIN ÜSTÜNE SÜREN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
İstanbul Bakırköy'de, bir kadını darbettiği gerekçesiyle kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine aracını sürerek 6 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı.
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6. MARMARA VE KARADENİZ İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Kocaeli Sakarya çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
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7. İSTANBUL'DA EKMEK FİYATLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Vasip Şahin, ekmek fiyatlarına ilşikin açıklama yaptı. Şahin, "200 gram ekmek 1 lira, 250 gram 1,25 liraya tüketiciye ulaştırılacak. İstanbul'da 2016'dan bu yana değişen bir fiyat yok" dedi.
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8. GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Porto ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba ile cezalı Badou Ndiaye, Porto'ya karşı forma giyemeyecek, Eren Derdiyok'un durumu ise belirsiz. Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak maç bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Porto-Galatasaray karşılaşması beIN SPORTS’tan canlı yayınlanacak.
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram dünya genelinde çöktü. Yaklaşık 1 saat süreyle kullanıcılar Instagram'a giriş yapamadı.
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10. BILL COSBY'NİN MERAK EDİLEN HAPİSHANE HAYATI
Cinsel saldırı iddiaları sonrası suçlu bulunan ve cezaevine konulan Amerikalı oyuncu Bill Cosby’nin hapishane hayatına dair detaylar ortaya çıktı. TMZ’nin haberine göre Cosby, güne tek başına kaldığı hücresine özel kahvaltıyla başlıyor. Cosby, sadece kendisiyle ilgilenen özel bir gardiyanla hapishanede tur atıyor.