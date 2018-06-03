Günün öne çıkan 10 haberi (3 Haziran 2018)
ntv.com.tr
3 Haziran 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. İNCE'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI
Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul'un ilçelerinde mitingler düzenledi. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Gel istediğin televizyona çıkalım ekonomi tartışalım" çağırısını yaptı.
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2. MERAL AKŞENER, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK
İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Eskişehir'de miting gerçekleştirdi. Akşener yarın 11.30'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşeceğini söyledi.
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3. ALİ KOÇ'TAN AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMASI
Ülker Stadyumu'ndaki Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ali Koç, "Dereyi görmeden paçayı sıvamıyoruz. Bir hayal gerçekleşmek üzere" şeklinde konuştu. Aziz Yıldırım ile ilgili bir soru üzerine de Koç, "Aziz Yıldırım'a kızgın değilim, o benim başkanım" ifadelerini kullandı.
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4. İSRAİL'DEN 1915 OLAYLARIYLA İLGİLİ TASARIYA ERTELEME
İsrail meclisinde bu hafta görüşülmesi beklenen, 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınmasını öngören yasa tasarısı, "Erdoğan'a seçimde faydası olur" endişesiyle ertelendi.
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5. ŞEHİT 3 ARKADAŞIN YÜREK BURKAN HİKAYESİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda şehit olan Giresunlu Uzman Çavuş Hakan Ergin’in (28) arkadaşları Uzman Çavuş Bekir Kelleci (25) ve Uzman Çavuş Süleyman Kul'un (24) da 2 yıl önce şehit düştüğü ortaya çıktı. Asker olmaya beraber karar veren 3 arkadaşın aynı kaderi paylaşması yürek burktu.
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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbecilerin hedefleri arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yönelik bombalı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
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7. MEHMET ŞİMŞEK'TEN DÖVİZ AÇIKLAMASI
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, iç talebin bir miktar kontrol altında olduğu, dış talebin güçlü olduğu durumun ekonomide "yeniden dengelenme" anlamına geldiğini belirterek, "Bu, cari açık, enflasyon yaratmayan makul düzeyde büyümeyi öngören bir büyüme döneme giriyoruz demektir. Onun için kaygılara gerek yok" dedi.
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8. HALUK LEVENT GÖZALTINA ALINDI
Şarkıcı Haluk Levent, 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla arandığı gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alındı. Levent, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Levent gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada ise, "Savcı ile işim 2.5 dakika sürdü" dedi.
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9. RECEP İVEDİK 6'NIN AFİŞİ ORTAYA ÇIKTI
Instagram’dan Recep İvedik 6'nın afişini yayınlayan Şahan Gökbakar, yeni projesinin 2019’un ilk aylarında vizyona gireceğini ifade etti. Gökbakar fotoğraf altına yazdığı notunda ise, “Recep İvedik 6, Afrika... Gülmeye hazır mısınız?” yazarak, yeni filmin Afrika'da geçeceğini de açıklamış oldu.
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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, 2024 yılında uzaya yollamayı planladığı yeni keşif uydusunu kamuoyuna duyurdu. NASA'dan yapılan açıklamada, Yıldızlararası Haritalandırma ve İvmelenme Keşif Uydusu'nun (IMAP), NASA'nın yeni keşif misyonları arasına girdiği belirtildi. IMAP, Güneş Sistemi'nin başka sistemlerle alışverişini sağlayan manyetik bir balon olan heliosfer tabakasında incelemeler yapacak.