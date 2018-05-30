Günün öne çıkan 10 haberi (30 Mayıs 2018)
ntv.com.tr
30 Mayıs 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Dolar, euro ve altın fiyatı ne kadar oldu? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
-
1
1. MUHARREM İNCE'DEN ERDOĞAN'A YANIT
Kırşehir'de konuşan Muharrem İnce, Pensilvanya iddiası üzerinden hakkında dava açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Görüştüğünü söyleyen arkadaşına sesin çıkmıyor, bana neden dava açıyorsun" sözleriyle eleştirdi.
-
2
Merkez Bankası'nın art arda yaptığı hamleler sonrası dolarda düşüş sürüyor. Bankalararası piyasada güne 4,55 civarında başlayan dolar/TL 4,4477'ye kadar geriledi. Dolar dün 4,63'ün üzerini görmüş ancak bu seviyede tutumanamıştı. Euro/TL de benzer şekilde yönünü aşağı çevirdi. Euro 5,20'in altına indi.
-
3
3. İYİ PARTİ'NİN SEÇİM BEYANNAMESİ
Seçim beyannamesini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, ''Parlamenter sisteme dönüş hedefimizi gerçekleştireceğiz'' dedi. OHAL'i kaldıracağını ve TRT'yi satacağını belirten Akşener, meslek yüksekokulu mezunlarına da kısa dönem askerlik vaadinde bulundu.
-
4
4. "AYM KARARI SEÇİMİN İPTALİ SONUCUNU DOĞURMAZ"
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, NTV yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şentop, Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin başvrusu üzerine seçim güvenliği ile ilgili alacağı kararın seçimin iptaline yol açmayacağını söyledi.
-
5
5. EN DEĞERLİ 10 OTOMOBİL MARKASI
Kantar ve WPP'nin dünyanın en değerli 100 markasının yer aldığı ‘BrandZ Top 100 Global Brands 2018’ raporuna göre en değerli 10 otomobil markası belli oldu.
-
6
6. FISTIK FİYATLARINA 'BOYKOT' ETKİSİ
Üreticilerin, fiyatlardaki artış nedeniyle, fıstıklı baklava üretimini durdurma kararı sonrası fıstık fiyatı bir haftada 210 liradan 160 liraya düştü. Bu sayede kaliteli baklavanın fiyatı da 60 lira civarına geriledi.
-
7
Trabzonspor, teknik direktörlüğe eski futbolcusu Ünal Karaman'ı getirdi. Bordo Mavililer, Karaman ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
-
8
8. IQ'SU 146 ÜZERİ İNSANLARIN GEÇEBİLDİĞİ MATEMATİK TESTİ
İnternet kullanıcısı Cody Cross tarafından hazırlanan matematik testi sosyal medya kullanıcılarının bir anda gündemine oturdu. Cody Cross, bu testteki 10 sorunun hepsine doğru cevap veren kişilerin parlak bir zekaya sahip olduğunu ve IQ’larının 146 ya da daha üzerinde olduğunu iddia ederek, nüfusün sadece yüzde ikisinin ise 6 soruya doğru cevap verebildiğini söyledi. İşte o test
-
9
9. PLASTİK ATIKLARIN PENÇESİNDEKİ CANLILAR
National Geographic dergisi, dünyanın dört bir yanındaki deniz, okyanus, nehir ve kıyı bölgelerinde biriken plastik atıkların doğal yaşamı nasıl tehdit ettiğini gösteren bir fotoğraf seçkisi yayınladı. Plastik atıklara takılan ya da onları yutan deniz canlıları, başlıca risk grubunu oluşturuyor. İşte o kareler
-
10
10. SURVIVOR YARIŞMASINDA AŞK SÜRPRİZİ
Acun Ilıcalı'nın Hilmi Cem'e "Yunan takımından senden hoşlanan birisi var" sözleri sonrası Survivor'da aşk sürprizi konuşulmaya devam ediyor. Yunanistan Survivor'da mücadele eden Rodanthi Kaparou'nun Hilmi Cem'den hoşlandığını ortaya çıkması sonrası Hilmi Cem sessizliğini bozdu. Kazandıkları ödül sonrası Türkiye'ye gelen Hilmi Cem konuyla ilgili sevgilisinin olmadığını söylerek espirili bir dille, "Ben Survivor'a konsantre olmuş durumdayım" dedi.