Günün öne çıkan 10 haberi (30 Mayıs 2018)

8. IQ'SU 146 ÜZERİ İNSANLARIN GEÇEBİLDİĞİ MATEMATİK TESTİ

İnternet kullanıcısı Cody Cross tarafından hazırlanan matematik testi sosyal medya kullanıcılarının bir anda gündemine oturdu. Cody Cross, bu testteki 10 sorunun hepsine doğru cevap veren kişilerin parlak bir zekaya sahip olduğunu ve IQ’larının 146 ya da daha üzerinde olduğunu iddia ederek, nüfusün sadece yüzde ikisinin ise 6 soruya doğru cevap verebildiğini söyledi. İşte o test