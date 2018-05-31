Günün öne çıkan 10 haberi (31 Mayıs 2018)
30 Mayıs 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Dolar, euro ve altın fiyatı ne kadar oldu? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1- AYM’DEN CHP’NİN BAŞVURUSUNA RET
Anayasa Mahkemesi, seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti. Böylece seçimin 24 Haziran'da yapılması önünde engel kalmadı.
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2- DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?
Dolar/TL dün 4,50'nin altına gerilemesi sonrası bugün bankalararası piyasada 4,47 civarında hareket ediyor.
Euro/TL de 5,21-5,22 bandında işlem görüyor.
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3- CHP HEYETİ YUNANİSTAN’A ALINMADI
Yunanistan, milletvekili ve gazetecilerin geçişine izin vermedi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Gümülcene'ye geçti.
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4- İŞTE 24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE KULLANILACAK OY PUSULALARI
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımı tamamlandı. Pusulada adayların fotoğrafları isimleri ve bunların hemen altında "EVET" mührünün basılacağı alan bulunuyor.
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5- MİLLETVEKİLİ KESİN ADAY LİSTELERİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. AK Parti'den 1, CHP'den 1, MHP'den 2, HDP'den 13, HÜDA PAR'dan 1, Vatan Partisi'nden 3, Saadet Partisi'nden 6, İyi Parti'den 6 adayın yerine başka isimler listeye girdi. İşte sıralı tam liste...
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66- DÜNYANIN EN ŞANSSIZ ADAMI
Pompei’de görev yapan araştırmacılar, Vezüv Yanardağı’nın patlamasından farklı bir sebeple hayatını kaybeden insan kalıntılarına ulaştı.
30 yaşlarında olduğu tahmin edilen adam, büyük felaketten sonra kafasına düşen devasa kaya parçası nedeniyle hayatını kaybetmiş.Kafası paramparça olan talihsiz adam, sosyal medyanın da ilgisini çekti ve platformlarda “Dünyanın en şanssız adamı” olarak anılmaya başlandı.
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7- MESSİ TÜRK DİZİSİNİN HAYRANI ÇIKTI
Barcelona'nın ünlü futbolcusu Türk dizisi 'Kara Para Aşk'ın hayranı çıktı. Messi'nin diziye olan sevgisi Instagram'dan yaptığı paylaşım ile ortaya çıktı.
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88- SURVİVOR GÖNÜLLÜLER İSTANBUL'DA NELER YAPTI?
Survivor'da ilk kez verilen Türkiye ödülünü kazanan Gönüllüler takımı İstanbul'a geldi. Peki İstanbulda 1,5 gün geçiren Gönüllüler takımı İstanbul'da neler yaptı? İşte detaylar...
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9- TANKLARINDAN İLK ÖNCE HANGİSİ DOLAR?
Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu test etme imkanı.
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10- EN POPÜLER SAVAŞ FİLMLERİ
Yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için en popüler savaş filmleri...