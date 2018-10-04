Günün öne çıkan 10 haberi (4 Ekim 2018)
ntv.com.tr
4 Ekim 2018 'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Dolar ve euroda son durum ne? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ARTIK BU YANLIŞ TABULARIN YIKILMASI LAZIM
Din görevlilerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Camilere kadınlar giremez diye bir ayet mi, bir hadis mi var? Ben ne okudum ne gördüm ne duydum ne biliyorum. Artık bu yanlış tabuların yıkılması lazım'' dedi. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu da yapan Erdoğan, ''Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız" ifadesini kullandı.
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2- SUUDİ BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI
Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Suudi büyükelçiye bir an önce konunun açıklığa kavuşması gerektiği iletildi. Büyükelçi görüşmede "Bilgi sahibi değiliz, araştırıyoruz" açıklaması yaptı.
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3- PİZZAYA TÜKÜREN KURYE KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
Eskişehir'de pizzaya tükürdüğü gerekçesiyle yargılanan kurye ilk duruşmada iddiaları reddetti. Pizzanın kutusunu zarar görüp görmediğini kontrol etmek için açtığını öne sürdü.
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Enflasyon verisi öncesi dün 6 liranın altında hareket eden dolar açıklamanın ardından ilk etapta 6,10'u gördü. Daha sonra gerileyen kur bugün yeniden yönünü yukarı çevirdi ve 6,20'nin üzerine kadar çıktı. Kur 17.30 itibariyle 6,14 civarında.
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5- ADNAN OKTAR’IN VİLLASI YIKILIYOR
Adnan Oktar’ın Kandilli'deki villasına kaçak yapıların yıkılması için ekipler geldi. Yıkım çalışması devam ediyor.
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6- TRABZON'DA SAĞANAK, RİZE'DE HORTUM
Doğu Karadeniz'de başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon'da caddeler göle döndü, rögarlar tıkandı. Rize'de ise deniz üzerinde oluşan hortum korkuttu.
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7- BAHÇELİ'DEN 'MCKİNSEY' AÇIKLAMASI
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "McKinsey IMF değil, Duyun-u Umumiye hiç değil. Sorsanız ne IMF’den anlarlar, ne de Duyun-u Umumiye’yi bilirler. Cehalet varsa ihanet tetiktedir, buna da kafaları basmaz" dedi.
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8-CRİSTİANO RONALDO İLE TECAVÜZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN KADINLA
Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında iddia makamını zora sokacak görüntüler yayınlandı. Ronaldo'yu tecavüz etmekle suçlayan Kathryn Mayorga'nın, iddia edilen tecavüz zamanından birkaç saat önce Las Vegas’ta bir gece kulübünde birlikte eğlenirken çekilen görüntüleri yayınlandı.
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9- İSTANBUL YENİ HAVALİMANI İÇİN GERİ SAYIMBİZİ NELER BEKLİYOR?
Tamamlandığında dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı üstün teknolojilerle tüm dünyaya kapılarını açıyor. Bakın yeni havalimanı hayatımızda neleri değişecek?
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10- VENOM İLE GÜNDEMDE OLAN TOM HARDY'NİN DEĞİŞİMİ
Band of Brothers (Kardeşler Takımı) ile başlayan kariyerinde Inception (Başlangıç) ile zirve yapan İngiliz oyuncu Tom Hardy, 5 Ekim Cuma günü vizyona girecek Venom ile dünya gündeminde. İşte haftanın hatta ayın en merak edilen filmi öncesi dünden bugüne Tom Hardy'nin değişimi ve filmleri...