Günün öne çıkan 10 haberi (4 Ekim 2018)

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ARTIK BU YANLIŞ TABULARIN YIKILMASI LAZIM

Din görevlilerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Camilere kadınlar giremez diye bir ayet mi, bir hadis mi var? Ben ne okudum ne gördüm ne duydum ne biliyorum. Artık bu yanlış tabuların yıkılması lazım'' dedi. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu da yapan Erdoğan, ''Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız" ifadesini kullandı.