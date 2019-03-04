Günün öne çıkan 10 haberi (4 Mart 2019)
ntv.com.tr
4 Mart 2019 'da Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. "CHP TABANI HAK ETTİKLERİ DERSİ VERECEK"
Zonguldak mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP ile ittifak yaptığını söylediği CHP'yi eleştirdi. Erdoğan, "Türkiye ve CHP'yi böyle bir duruma düşürenler 31 Mart'ta CHP tabanından hak ettiği dersi alacaklar" dedi.
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2. GEZİ PARKI İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iş insanı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında, "Darbeye teşebbüs'' ve ''Gezi olaylarını finanse etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
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3. ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, şubat ayında yüzde 0,16 artarken, yıllık bazda yüzde 19,67 oldu. üketici fiyatları bazında şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 35,19 ile marulda oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında marulu, yüzde 23,97 ile maydanoz, yüzde 18,66 ile kırmızı lahana izledi. Şubatta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 13,62 ile dereotu, yüzde 13,02 ile salatalık, yüzde 11,24 ile sarımsak, yüzde 10,99 ile portakal, yüzde 9,31 ile magazinler ve dergiler, yüzde 9,25 ile pırasa ve yüzde 8,54 ile ilaçlar sıralandı.
ENFLASYON HESAPLAMASINA 12 ÜRÜN DAHİL EDİLDİ, 1 ÜRÜN ÇIKARILDI
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4. PİRİNÇ DE ARTIK TANZİM SATIŞTA
Tanzim satış noktalarında, nohut satışlarının başlamasının ardından, bugünden itibaren vatandaşlara pirinç satışı da yapılmaya başlandı. Yerli Osmancık Pirinci'nin kilogram fiyatı 6 TL olarak belirlendi.
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5. REKABET KURUMU'NDAN 23 MARKET ZİNCİRİNE SORUŞTURMA
Rekabet Kurumu, sebze-meyve fiyatlarından dolayı 23 zincir market hakkında soruşturma başlattı.
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6. İSTANBUL'DA EVLERİN KAPISINA PARA DOLU ZARF BIRAKILIYOR (KİM BU HIZIR?)
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, gecekonduların çoğunlukta olduğu bir mahallede 1 ay içerisinde, birçok kişi sabah uyandığında ya da işe giderken kapılarından içeri atılmış içinde bin TL bulunan bir zarfla karşılaştı. Şimdi herkes "Hızır" adını koydukları bu hayırseveri merak ediyor.
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ABD'de Alabama eyaletini vuran hortumda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı. Yetkililer, Florida ve Güney Carolina eyaletleri için de hortum uyarısında bulundu.
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8. KADINLARI ADIM ADIM İZLEYEN UYGULAMA İÇİN KARAR
Google, Suudi Arabistan'da kullanılan ve kadınların her adımının erkekler tarafından izlenmesine imkan tanıyan uygulama nedeniyle bir süredir eleştiri oklarını üzerine çekmiş durumdaydı. Söz konusu uygulamanın aplikasyon marketi Play Store'dan kaldırılması talebine resmi yanıtını açıklayan Google, 'Absher' isimli telefon uygulamasını kaldırma taleplerine olumsuz yanıt verdi.
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9. DÜŞES'E AİLESİNDEN YENİ DARBE: ONUN BİR KALBİ YOK!
İngiliz televizyonunda yayınlanan Meghan Markle belgeselinde konuşan Düşes’in üvey ablası Samantha Markle, babasına mektup yazan kız kardeşiyle ilgili sert sözler sarf etti: Onun bir kalbi yok, kalbi kırılamaz. Asıl babamın kalbi kırıldı. Kendini mağdur olarak gösteremez.
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10. STEVEN SPIELBERG NETFLIX'E SAVAŞ AÇTI (HOLLYWOOD TEPKİLİ)
Oscar’lı yönetmen Steven Spielberg, Netflix’e savaş açtı. Netflix filmlerinin Oscar’dan çıkarılması gerektiğini savunan Spielberg, Akademi Yöneticiler Toplantısı’nda açıklayacağı planına destek bulmayı beklese de şimdiden sinema dünyasının tepkisini topladı. Spielberg'e Netflix'in yanıtı da gecikmedi.