Günün öne çıkan 10 haberi (4 Mart 2019)

3. ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, şubat ayında yüzde 0,16 artarken, yıllık bazda yüzde 19,67 oldu. üketici fiyatları bazında şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 35,19 ile marulda oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında marulu, yüzde 23,97 ile maydanoz, yüzde 18,66 ile kırmızı lahana izledi. Şubatta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 13,62 ile dereotu, yüzde 13,02 ile salatalık, yüzde 11,24 ile sarımsak, yüzde 10,99 ile portakal, yüzde 9,31 ile magazinler ve dergiler, yüzde 9,25 ile pırasa ve yüzde 8,54 ile ilaçlar sıralandı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN İLK YORUM

ENFLASYON HESAPLAMASINA 12 ÜRÜN DAHİL EDİLDİ, 1 ÜRÜN ÇIKARILDI