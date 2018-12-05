Günün öne çıkan 10 haberi (5 Aralık 2018)
ntv.com.tr
5 Aralık 2018'de Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. 2019 PARA VE KUR POLİTİKASI AÇIKLANDI
Merkez Bankası açıklamasında "2019'da fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir" denildi. Sağlıksız fiyat oluşumları olduğunda müdahale edilebileceğini belirten Merkez Bankası, dalgalı kur rejiminin süreceğini kaydetti.
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2. "PARA VE MALİYE POLİTİKASINDA SIKI DURUŞA DEVAM EDİLECEK"
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı dün Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak başkanlığında gerçekleşti. Bakanlık açıklamasında "Para ve maliye politikasında sıkı duruşa devam edilecek" denildi.
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3. DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'DAN JEFFREY'E ASTANA YANITI
Jeffrey'nin Astana süreciyle ilgili açıklamasını değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çok talihsiz bir açıklamadır. Jeffrey’nin kendi düşüncesi olduğunu zannetmiyorum. Jeffrey'in ziyaretinin gündemi Fırat'ın doğusu" dedi.
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4. MEMET ALİ ALABORA'YA YAKALAMA KARARI
Oyuncu Memet Ali Alabora hakkında, Gezi Parkı eylemlerinden dolayı yakalama kararı çıkarıldı. Alabora bir süredir İngiltere'de yaşıyor.
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5. ASKER KOĞUŞUNDAKİ GÖRÜNTÜYE SORUŞTURMA
Milli Savunma Bakanlığı, geçen mart ayında Kars'taki bir asker koğuşunda çekildiği tespit edilen görüntülerle ilgili idari ve adli işlem başlatıldığını duyurdu.
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6. KAŞIKÇI CİNAYETİNDE İKİ SUUDİ İÇİN YAKALAMA KARARI
İstanbul Başsavcılığı'nın talebi üzerine Kaşıkçı cinayetiyle ilgili eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Saud el-Kahtani hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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7. ESKİ HSYK ÜYESİNE 10 YIL HAPİS
Eski HSYK üyesi Şaban Işık'a, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılandığı davada "FETÖ üyeliği''nden 10 yıl hapis cezası verildi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
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8. TELEFONUNUZ NE KADAR RADYASYON YAYIYOR?
Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçtü. "Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor. Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.
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9. CEMAL KAŞIKÇI BELGESELİ İÇİN TÜRKİYE'DE
Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel hazırlamak üzere Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sean Penn, Suudi Arabistan Konsolosluğunda çekim yaptı.
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10. 2019 OSCAR ÖDÜLLERİ'NİN SUNUCUSU BELLİ OLDU
Bu yıl 91’incisi düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni’ni ünlü komedyen ve oyuncu Kevin Hart’ın sunacağı açıklandı.