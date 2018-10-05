Günün öne çıkan 10 haberi (5 Ekim 2018)
ntv.com.tr
5 Ekim 2018 'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. AKŞENER'İN EVİNİN ÖNNÜNDEKİ OLAYLA İLGİLİ 11 KİŞİYE GÖZALTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Beylerbeyi'deki konutunun önünde dün akşam gerçekleştirilen izinsiz gösteri ve protestoya katılanlarla ilgili soruşturma başlatıldı ve 11 kişi gözaltına alındı.
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2. MHP, ÜSKÜDAR İLÇE TEŞKİLATINI GÖREVDEN ALDI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Beylerbeyi'deki konutunun önünde dün akşam gerçekleştirilen izinsiz gösteri ve protestoya katılanlarla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Fransız polisi Interpol Başkanı Meng Hongwei'nin kaybolduğunu ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başkan'ın Eylül ayının sonunda ülkesi Çin'e yaptığı ziyaretten dönmediği belirtildi.
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4. HDP'DEN 12, CHP'DEN 3 MİLLETVEKİLİ HAKKINDA FEZLEKE
HDP'li 12 milletvekili hakkında "terör örgütü propagandası yapma", 3 CHP'li milletvekili hakkında ise "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke hazırlandı.
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Batman'daki hain saldırıda şehit olan 8 askerden dördü, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
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6. NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU
2018 Nobel Barış Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Ödül bu yıl iki kişiye verildi. Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Denis Mukwege ve Ezidi insan hakları savunucusu Nadia Murad oldu.
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7. DOKTORLARDAN "SESSİZ-SİYAH ÇIĞLIK YÜRÜYÜŞÜ"
Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın hastası tarafından öldürülmesinin ardından hekimler, sendikalar ve STK’ların katılımıyla İstanbul’da "Sessiz-Siyah Çığlık Yürüyüşü" yapıldı. Etkin bir "Sağlıkta Şiddet" yasasının Meclis’ten geçirilmesini isteyen doktorlar yaptıkları açıklamada; "Masaya vurulan yumruğa da, suratımıza çarpılan kapıya da, kafamızda kırılan kaldırım taşına da, başımıza sıkılan kurşuna da alışmayacağız kanıksamayacağız" dedi.
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8. İŞTE İLK 'YERLİ ÜRETİM' LOGOLU TELEFON
General Mobile, Türkiye'nin ilk yerli üretim logolu telefonunu üretmeye başladığını duyurdu. Yerli üretim logosu, GM 9 Pro ve General Mobile'ın tüm ürünlerinde kullanılacak.
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9. İSTANBULLU GELİN'İN BAŞARISININ SIRRI
Star TV ekranlarında yayınlanan Aslı Enver ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı İstanbullu Gelin'in 46. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde dizi kategorisinde aday olmasının ardından projenin yönetmeni Zeynep Günay Tan ntv.com.tr'ye konuştu. Daha önce Kurtlar Vadisi Pusu, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizilerinde de çalışan ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yönetmeni Onur Tan ile evli olan Günay Tan Emmy hakkında, "Hepimiz çok mutlu ve heyecanlıyız aday olmak bile çok büyük bir onur" ifadelerini kullandı. Dizinin başarısının sırrını ise "Olay üzerinden gitmek yerine, insan ruhunun hangi durumlarda nasıl davrandığını, ne duygular hissettiğini ve o karakterlerin çeşitli ruh hallerinin peşine düştük. Karakter ve duygu takip ederek bir hikaye anlattığınızda bütün keratin ekibin ve oyuncuların da kalbini açması gerekiyor. Kalbini açabildiğin zaman vardığın yer evrensel oluyor" diyerek açıklayan Günay Tan projeyi ve bilinmeyenlerini anlatırken yönetmen olmak isteyenlere de tavsiyeler de verdi.
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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 8 film vizyona girdi.