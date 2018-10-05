Günün öne çıkan 10 haberi (5 Ekim 2018)

9. İSTANBULLU GELİN'İN BAŞARISININ SIRRI

Star TV ekranlarında yayınlanan Aslı Enver ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı İstanbullu Gelin'in 46. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde dizi kategorisinde aday olmasının ardından projenin yönetmeni Zeynep Günay Tan ntv.com.tr'ye konuştu. Daha önce Kurtlar Vadisi Pusu, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizilerinde de çalışan ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yönetmeni Onur Tan ile evli olan Günay Tan Emmy hakkında, "Hepimiz çok mutlu ve heyecanlıyız aday olmak bile çok büyük bir onur" ifadelerini kullandı. Dizinin başarısının sırrını ise "Olay üzerinden gitmek yerine, insan ruhunun hangi durumlarda nasıl davrandığını, ne duygular hissettiğini ve o karakterlerin çeşitli ruh hallerinin peşine düştük. Karakter ve duygu takip ederek bir hikaye anlattığınızda bütün keratin ekibin ve oyuncuların da kalbini açması gerekiyor. Kalbini açabildiğin zaman vardığın yer evrensel oluyor" diyerek açıklayan Günay Tan projeyi ve bilinmeyenlerini anlatırken yönetmen olmak isteyenlere de tavsiyeler de verdi.