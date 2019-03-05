Günün öne çıkan 10 haberi (5 Mart 2019)
ntv.com.tr
5 Mart 2019 'da Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. "İSTANBUL'UN BU KADAR GÖÇ ALMASI DOĞRU MU TARTIŞILIR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğinde nüfusun 8 milyon olduğun şimdi ise 15 milyonu geçtiğini söyledi ve ekledi: Bu kadar büyük göç alması doğru mu değil mi tartışılır.
ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI: KİRANIZI VERİYORUZ, YETER Kİ EVLER BOŞALSIN
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2. KOCAMAZ YORUMU: KUMPAS YAPILDI
CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçim sürecindeki söylemleri eleştirdi, "Projeleri anlatmayı bıraktık. Her türlü hakaretle karşı karşıya gelmeye başladık" dedi. Kılıçdaroğlu, Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasını ise "kumpas" olarak nitelendirdi.
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3. OKUL TAŞITIYLA MAKAS ATAN SERVİS MAGANDASI KAMERADA
İstanbul'da bir okul servisinin makas atarak ilerlemesi başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Görüntülerin medyada yayınlanmasının ardından sürücü yakalandı.
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4. KORUMA ALTINDAKİ OKLU KİRPİNİN ÖLDÜRÜLMESİE ÖRNEK KARAR
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpinin öldürülmesi ve görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
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5. OKULA BAŞLAMA YAŞINDA YENİ DÖNEM
Okula başlama yaşında yeni düzenleme 2019-2020 yılından itibaren devreye girecek. Milli Eğitim Bakanlığı uygulamanın detaylarını duyurdu. Yeni dönemde okula başlama yaşı 69 ay oluyor. Buna göre, 69, 70, 71 aylık çocukların ilkokul 1. sınıfa kaydı zorunlu olacak. Ancak veli isteğiyle 1 yıl erteleme yapılabilecek. 66, 67, 68 aylık çocuklar okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınacak fakat veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilecek.
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6. ŞENOL GÜNEŞ GÖREVE BAŞLIYOR
A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi resmen başlıyor. Tecrübeli teknik adam, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bu ay oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında takımın başında olacak.
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7. KANADA'DA SİYASİ KRİZ DERİNLEŞİYOR
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, ülkenin dev taahhüt firmalarından SNC-Lavalin hakkında açılan rüşvet soruşturmasına müdahale ettiği iddiası ile Adalet Bakanlığından alıp, Gazilerle İlişkiler Bakanlığına atadığı Jody Wilson-Raybould’un istifası ile başlayan siyasi kriz giderek derinleşiyor. Kanada'nın dev taahhüt firmalarından SNC-Lavalin hakkında açılan rüşvet soruşturmasının neden olduğu siyasi krizde üçüncü istifa yaşandı. İstiafanın sahibi, Trudeau'nun en güvendiği bakanlarından biri olarak bilinen Jane Philpott: "Hükümete güvenimi kaybettim..."
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88. NETFLIX TÜRKİYE'DE ZAM YAPTI MI? (RESMİ AÇIKLAMA)
Online dizi ve film platformu Netflix Türkiye fiyatlarının değişmesi ile gündemde. Peki Netflix Türkiye'de zam mı yaptı? İşte Netflix Türkiye'den konu ile ilgili resmi açıklama...
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9. KADIN OYUNCULARIN REKOR HAFTASI
IMDb Starmetre sonuçlarına göre Türk kadın oyuncular, uzun bir aradan sonra ilk defa erkek oyuncuların açık ara önüne geçti. Dilan Çiçek Deniz ve Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ'u geçti.
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10. DİZİ TARİHİNİN EN UZUN SAVAŞ SAHNESİ GELİYOR (11 HAFTADA ÇEKİLDİ)
Game of Thrones’un 8. ve final sezonuna doğru geri sayım başlamışken Game of Thrones oyuncuları, Entertainment Weekly’nin özel sayısı için bir araya geldi. 16 farklı kapakla çıkan Game of Thrones özel sayısında, dizi tarihinin en uzun süreli savaş sahnesi The Battle of Winterfell’in 750 kişiyle 11 haftada çekildiği bilgisine yer verildi.