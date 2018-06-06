Günün öne çıkan 10 haberi (6 Haziran 2018)
ntv.com.tr
6 Haziran 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Dolar ve euroda son durum ne? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1- POLİS AKADEMİSİ SINAV SORULARININ SIZDIRILMASI DAVASINDA KARAR
2012 Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılması davasında 55 sanık, 1 yıl 6 ay ile 9 yıl 7'şer ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
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2- FATİH PORTAKAL HAKKINDA SORUŞTURMA
FOX TV Spikeri Portakal ve Sorumlu Müdürü Kumbaracıbaşı hakkında Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yapılan haberler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
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3- BOZDAĞ'DAN KANDİL AÇIKLAMASI
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, TSK'nın Kandil'e daha önce de operasyonlar yaptığını söyledi ve ihtiyaç duyulduğunda bu operasyonlara devam edilebileceğini söyledi.
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4- "OLASI BİR KANDİL OPERASYONU GÜNDEME GELİRSE DESTEK OLACAĞIZ"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, olası Kandil operasyonuna destek vereceklerini açıkladı. Denizli'ye giderken uçakta NTV ekibine konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin anketlerdeki performansını da değerlendirdi. (Haber: Korhan Varol Kamera: Mesut Sert, NTV Haber)
HABERİN AYRINTILARI
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5- GUATEMALA'DA YANARDAĞ 75 CAN ALDI, EN AZ 200 KAYIP
Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi. 200'e yakın kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Yanardağda yine patlama oldu. Arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.
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6- DOLAR NE KADAR?
Merkez Bankası'nın faiz artışı, likidite önlemleri ve sadeleştirme adımıyla rekor seviyeden uzaklaşan dolar/TL 4,62 civarında hareket ediyor.
Euro/TL de 5,42-5,43 bandında seyrediyor.
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7- BORSA 'AYI' PİYASASINA GİRDİ (AYI PİYASASI NEDİR?)
BIST 100 endeksi 96 bin seviyesine inerek yıllık zirve rakamının yüzde 20 altından işlem görmeye başladı. Finans piyasalarında bir varlığın zirve rakamından yüzde 20 aşağı inmesi 'ayı piyasası' olarak tanımlanıyor...
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88- ÖLENLER BELLİ OLDU KATİL KİM? (2. SEZON TANITIMI)
Ufak Tefek Cinayetler'de ölenlerin kim olduğu belli oldu (Peki katil kim? /2. sezon tanıtımı) - 1 | NTV Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de öldürülen isimler belli oldu. 5 Haziran'da yayınlanan sezon finalinde denize vuran kadın cesedinin Elif'e ait olduğu, ilk bölümden itibaren merak edilen pencereden atılın kişinin ise Edip olduğu ortaya çıktı. Peki ama katil kim? İşte bu kritik sorunun cevabı Ufak Tefek Cinayetler'in 2. sezonunda belli olacak. 2. sezon tanıtımı ise çoktan yayınlandı. İşte Ufak Tefek Cinayetler'in 2. sezon görselleri...
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9- WHATSAPP'TAN KULLANICILARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK YENİLİK
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp milyonlarca kullanıcısının hayatını kolaylaştıracak bir özelliği platforma entegre ediyor.
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10- HAZİRANDA BAŞLAYACAK YENİ DİZİLER
Yeni yabancı dizi izlemek isteyenler ve arayanlar için hazıran ayın yeni fırsatlar getirecek. Hugh Grant, Kevin Costner, Julianna Margulies, Alicia Silverstone, Rachel Bilson ve Mark Strong'u gibi isimler yeni dizilerle ekranda olacak. İşte haziranda başlayacak yeni yabancı diziler...