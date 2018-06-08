Günün öne çıkan 10 haberi (8 Haziran 2018)
ntv.com.tr
8 Haziran 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Dolar ve euroda son durum ne? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
-
1
1. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'CUMHUR İTTİFAKI' MESAJI
Nevşehir'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhur İttifakı'na halel getirmeye çalışanlara, araya tabanda fitne fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz'' dedi.
-
2
2. "ÖNCE DEMOKRASİ SONRA EKONOMİ"
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da yaptığı konuşmada "Demokrasiyi sağlayacağız, ikinci adımımız ekonomi" olacak dedi.
-
3
3. ERDOĞAN DEMİRÖREN HAYATINI KAYBETTİ
Demirören Holding kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören 80 yaşında yaşamını yitirdi. Demirören 31 Mayıs'tan beri yoğun bakımda tedavi görüyordu.
-
4
4. DÜNYACA ÜNLÜ ŞEFİN SIR ÖLÜMÜ
ABD'li şef ve yazar Anthony Bourdain 61 yaşında hayatını kaybetti. "Gastronomi dünyasının kötü çocuğu" olarak bilinen ünlü şef Anthony Bourdain'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor... ABD Başkanı Barack Obama ile Vietnam'da yediği yemekle çok konuşulan Bourdain, İstanbul'da dürüm ve ıslak hamburger Mardin'de ise kaburga dolması lezzetlerini tatmış ve tanıtmıştı.
-
5
5. AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÜNAL'DAN ADİLE NAŞİT AÇIKLAMASI
NTV yayınında konuşan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, eski Türkiye'yi anlatırken Adile Naşit üzerinden verdiği örneğin çarpıtıldığını, durumun kasıtlı yapıldığını belirtti. Ünal, ''Benim kalkıp Adile Naşit'e bir şey söylemem mümkün mü? Anlattığım şey orada şu, o günün Türkiyesi, onu söylüyorum. Orada Adile Naşit'i bir belirteç olarak kullanıyorum'' dedi.
-
6
Avusturya'da biri Türklere ait 7 caminin faaliyetleri durduruldu. Yurtdışından finanse edildiği gerekçesiyle 60 imamın sınırdışı edilmesine karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı ATİB'de görevli iki imamın oturma izinleri iptal edildi. Konuya ilişkin Dışişleri'nden de tepki geldi.
-
7
Kanada'nın Quebec kentinde G7 Liderler Zirvesi öncesi protestolar yapılıyor. Kanada polisi kentte geniş güvenlik önlemleri almış durumda. Yine de binlerce protestocu kent sokaklarında toplandı. Çoğunlukla sakin geçen gösterilerde, zaman zaman çatışma da yaşanıyor. Bir kişinin gözaltında alındığı iddia edildi.
-
8
8. FIFA 19'DAN TRANSFER TÜYOSU
Yapımcı firma EA Sports, FIFA 19'u Ronaldo ile duyurdu. Firmanın paylaştığı fotoğraf ayrılık sinayli veren yıldız ıyuncunun önümüzdeki sezon forma giyeceği takım hakkında da fikir verdi
-
9
9. KARIUS, RONALDO'NUN ESKİ SEVGİLİSYLE TATİLDE
Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında yediği hatalı gollerle eleştiri oklarının hedefi olan Liverpool'un kalecisi Loris Karius, aldığı ölüm tehditleri sonrası sevgilisi Ianthe Rose Cochrane-Stack tarafından terk edilmişti. 25 yaşındaki futbolcu Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Danielle Grace (27) ile Bora Bora'da tatil yaparken görüntülendi.
-
10
10. EN ÇOK BU FİLMLERİ İZLEDİK
Sinema seyircisi Türkiye'de hangi filmleri izlemeyi tercih ediyor, en fazla gişe rakamına hangi yapımlar ulaşıyor. İşte Box Office rakamlarına göre 1989'dan günümüze en fazla izlenen yabancı filmler...