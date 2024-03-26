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Günyüzü Belediyesi hangi partide? Günyüzü Belediye başkanı kimdir? Günyüzü Belediye başkan adayları

Günyüzü Belediyesi hangi partide? Günyüzü Belediye Başkanı kimdir? Günyüzü Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Eskişehir Günyüzü Belediyesini hangi parti kazandı ve Eskişehir Günyüzü Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Eskişehir Günyüzü yerel seçim sonuçları..

Günyüzü Belediyesi hangi partide? Günyüzü Belediye başkanı kimdir? Günyüzü Belediye başkan adayları - 1

GÜNYÜZÜ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Eskişehir Günyüzü Belediyesini 2.285 alınan oy ve %50.09 oy oranı ile AK Parti adayı Menderes Durgut kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %50.09
  • BBP %47.76
  • Saadet Partisi %0.83
  • BTP %0.72
  • Vatan Partisi %0.59

TÜRKİYE HABERLERİ

Günyüzü Belediyesi hangi partide? Günyüzü Belediye başkanı kimdir? Günyüzü Belediye başkan adayları - 2

GÜNYÜZÜ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Günyüzü Belediyesi Başkanı Menderes Durgut  Kimdir?

1970 yılında Günyüzü ilçesinde doğdu, ilkokulu Günyüzü, ortaokul ve lise öğrenimini İmam Hatip lisesinde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi ön lisans mezunu olan Durgut, 2009 – 2014 yılları arasında AK Parti İl Genel Meclis üyeliği, projeler komisyon başkanlığı tarım alt yapı komisyon başkanlığı, imar komisyon başkan yardımcılığı, meclis adına il milli eğitim il danışma kurulu üyeliği, il disiplin kurulu üyeliği ve il encümenliği görevlerinde bulundu. Lisanslı sporcu olup, Atletizm alanında Türkiye derecesi bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babası olan Menderes Durgut, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Günyüzü Belediye Başkanı oldu.
Günyüzü Belediyesi hangi partide? Günyüzü Belediye başkanı kimdir? Günyüzü Belediye başkan adayları - 3

GÜNYÜZÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • İSA AKKAYA
  • HİDAYET ÖZMEN
  • MEHMET KURT
  • MUSTAFA GÜNEŞ
  • MENDERES DURGUT
  • HASAN AKTAŞ
  • MUZAFFER ŞEN
  • BİLAL ALTSOY
  • METİN KİLİT
Günyüzü Belediyesi hangi partide? Günyüzü Belediye başkanı kimdir? Günyüzü Belediye başkan adayları - 4

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