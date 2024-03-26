Günyüzü Belediyesi hangi partide? Günyüzü Belediye başkanı kimdir? Günyüzü Belediye başkan adayları

GÜNYÜZÜ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Günyüzü Belediyesi Başkanı Menderes Durgut Kimdir?





1970 yılında Günyüzü ilçesinde doğdu, ilkokulu Günyüzü, ortaokul ve lise öğrenimini İmam Hatip lisesinde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi ön lisans mezunu olan Durgut, 2009 – 2014 yılları arasında AK Parti İl Genel Meclis üyeliği, projeler komisyon başkanlığı tarım alt yapı komisyon başkanlığı, imar komisyon başkan yardımcılığı, meclis adına il milli eğitim il danışma kurulu üyeliği, il disiplin kurulu üyeliği ve il encümenliği görevlerinde bulundu. Lisanslı sporcu olup, Atletizm alanında Türkiye derecesi bulunmaktadır.Evli ve üç çocuk babası olan Menderes Durgut, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Günyüzü Belediye Başkanı oldu.