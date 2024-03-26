Günyüzü Belediyesi hangi partide? Günyüzü Belediye başkanı kimdir? Günyüzü Belediye başkan adayları
Günyüzü Belediyesi hangi partide? Günyüzü Belediye Başkanı kimdir? Günyüzü Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Eskişehir Günyüzü Belediyesini hangi parti kazandı ve Eskişehir Günyüzü Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Eskişehir Günyüzü yerel seçim sonuçları..
GÜNYÜZÜ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Eskişehir Günyüzü Belediyesini 2.285 alınan oy ve %50.09 oy oranı ile AK Parti adayı Menderes Durgut kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %50.09
- BBP %47.76
- Saadet Partisi %0.83
- BTP %0.72
- Vatan Partisi %0.59