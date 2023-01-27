Gurbetçi ailelere 'kiracı' şoku: Anahtarı değiştirip kiraya verdiler

'ANAHTARLA KAPIYI AÇAMADIM'

Fransa'da yaşadığını ve Antalya'da yazlık evi olduğunu söyleyen Ahmet Konuk ise “Anahtarla kapıyı açmak istedim ama başarılı olamadım. Göbek kısmına bakınca göbeğin değiştiğini gördüm. Daha sonra binadan 2 kişinin çıktığını gördüm. Bu kişiler bir süre sonra geri gelince ben de arkalarından binaya girdim. Benim evimin kapısını anahtarla açtı ve içeri girdi. Ben 'Ne yapıyorsunuz, siz kimsiniz? Burası benim evim' dedim. Sonrasında o kişi, bana 'Ahmet Konuk musun?' dedi ve ben şaşırdım. Benimle ilgili kişisel bilgilerimi söyledi. Daha sonra 'Ağabey gel sana durumu anlatayım' dedi. Ben 'Neyi anlatacaksınız? Burası benim evim' dedim ve polisi çağırdım. Evde oturanlara da ismi H.D. olan biri, evi kiraya vermiş. Polis ekipleri H.D.'yi de çağırıp ifadesini aldı" dedi.