Gurbetçiler 14 Mayıs için sandığa koşuyor

Yurt dışında ve sınır kapılarında oy verme işlemi sürerken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) şu ana kadar, 859 bin 884 oy kullanıldığını duyurdu.

Gurbetçiler 14 Mayıs için sandığa koşuyor - 1

Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gurbetçiler 14 Mayıs için sandığa koşuyor - 2

Yurt dışındaki seçmenlerden 797 bin 841'i, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.

Gurbetçiler 14 Mayıs için sandığa koşuyor - 3

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 18.30 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 737 bin 439'u yurt dışı temsilciliklerde, 60 bin 402'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 797 bin 841'i oy kullandı.

Gurbetçiler 14 Mayıs için sandığa koşuyor - 4

Bu sayı, 2018 Genel Seçimleri'nin ilk beş gününde kullanılan oy sayısının iki katından fazla.

Gurbetçiler 14 Mayıs için sandığa koşuyor - 5

24 Haziran 2018 Genel Seçimi'nde 3 milyon 44 bin 837 yurt dışı seçmen bulunuyordu.

Gurbetçiler 14 Mayıs için sandığa koşuyor - 6

İlk 5 günde yurtdışında kullanılan oy sayısı ise 328 bin 575 idi.

Yurt dışında ve gümrük kapılarında 3 milyon 416 bin 98 kayıtlı seçmen için oy verme işlemi 27 Nisan’da başlamıştı.

Gurbetçiler 14 Mayıs için sandığa koşuyor - 7

27 Nisan'da başlayan süreç 9 Mayıs'ta sona erecek.

Gurbetçiler 14 Mayıs için sandığa koşuyor - 8
Gurbetçiler 14 Mayıs için sandığa koşuyor - 9
Gurbetçiler 14 Mayıs için sandığa koşuyor - 10
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