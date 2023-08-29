Gurbetçilerin dönüş yolculukları başladı

Türkiye'de daha uzun kalmak istediğini ancak tatil süresinin sınırlı olduğunu ifade eden Taş, "Dönüş yoluna geçtik. Aklımız burada kaldı tabii. Deprem nedeniyle evimizin etkilendiğini görmek bizi çok üzdü. Bir aylık izin çabuk geçti. Daha uzun olmasını dilerdim, inşallah seneye uzun kalacağız." ifadelerini kullandı.