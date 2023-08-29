Gurbetçilerin dönüş yolculukları başladı

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.

Gurbetçilerin dönüş yolculukları başladı - 1

Yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerin dönüş yolculukları sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gurbetçilerin dönüş yolculukları başladı - 2

Gurbetçilerden kara yolunu tercih edenler en çok Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanıyor.

Gurbetçilerin dönüş yolculukları başladı - 3

Almanya'ya dönen Murat Çakır, memleketi Samsun'da ailesiyle güzel bir tatil geçirdiğini söyledi.

Gurbetçilerin dönüş yolculukları başladı - 4

Memleketten ayrılmanın zor olduğunu ifade eden Çakır, "Tatilde eş, dost ziyareti gerçekleştirdik. Şimdi hüzünlü bir şekilde Almanya'ya geri dönüyoruz. Tatil ne kadar uzun da olsa çabuk geçiyor. Sevinçle geliyoruz, buruk şekilde Türkiye'den ayrılıyoruz." dedi.

Gurbetçilerin dönüş yolculukları başladı - 5

Hollanda'ya giden Murat Taş ise iznini memleketi Kahramanmaraş'ta geçirdiğini ve depremde zarar gören eviyle ilgilendiğini dile getirdi.

Gurbetçilerin dönüş yolculukları başladı - 6

Türkiye'de daha uzun kalmak istediğini ancak tatil süresinin sınırlı olduğunu ifade eden Taş, "Dönüş yoluna geçtik. Aklımız burada kaldı tabii. Deprem nedeniyle evimizin etkilendiğini görmek bizi çok üzdü. Bir aylık izin çabuk geçti. Daha uzun olmasını dilerdim, inşallah seneye uzun kalacağız." ifadelerini kullandı.

Gurbetçilerin dönüş yolculukları başladı - 7

Memleketi Kayseri'de tatilini geçirdikten sonra Almanya'ya dönmek için yola çıkan Efendi Toprak da gurbet yolunun her zaman yoğun duygularla geçtiğini kaydetti.

Gurbetçilerin dönüş yolculukları başladı - 8
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