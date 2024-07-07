Gurbetçilerin sınır kapısındaki çilesi: 13 saat beklediler

Yıllık tatillerini yapmak için yaşadıkları ülkelerden yola çıkan gurbetçiler, yoğun olarak yurda gelmeye devam ediyor. Gurbetçiler, sınır kapılarının yavaş çalıştığından şikayet ederek 13 saat beklediklerini dile getirdi.

Gurbetçilerin sınır kapısındaki çilesi: 13 saat beklediler - 1

Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk yaşansa da polis ve gümrük personeli, gurbetçilerin işlemleri sırasında çok beklememesi için yoğun mesai harcıyor.

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TÜRKİYE HABERLERİ

Gurbetçilerin sınır kapısındaki çilesi: 13 saat beklediler - 2

Sınır kapısı girişindeki 12 peronda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri görev yapıyor. Her bir peronda 2 polis memuru işlemlerin hızlı gerçekleşmesi için çalışıyor. Gümrük personelleri de gümrük muayene işlemlerini gerçekleştiriyor.

Gurbetçilerin sınır kapısındaki çilesi: 13 saat beklediler - 3

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da sınır kapısında incelemelerde bulundu.

Gurbetçilerle sohbet edip trafikte dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunan Karaburun, yurda giriş yapan gurbetçilere hayırlı yolculuklar diledi. Gurbetçiler de Karaburun'a teşekkür etti.

Gurbetçilerin sınır kapısındaki çilesi: 13 saat beklediler - 4

Almanya'dan gelen Mustafa Turgut, yıllık iznini. Türkiye'de geçireceğini söyledi.

Gurbetçilerin sınır kapısındaki çilesi: 13 saat beklediler - 5

Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Turgut, "Vatanımıza, toprağımıza kavuştuk. Yolculuk çok zor geçti. Sırbistan'da 6-7 saat güneşin altında çok bekledik. Vatanımıza geldiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Gurbetçilerin sınır kapısındaki çilesi: 13 saat beklediler - 6

Belçika'dan gelen Adalet Bitiş de Sırbistan, Macaristan ve Bulgaristan'daki sınır kapılarının yavaş çalıştığını, 13 saat beklediklerini anlattı.

Gurbetçilerin sınır kapısındaki çilesi: 13 saat beklediler - 7

Tatilini memleketi Giresun'da geçireceğini dile getiren Bitiş, "Vatana kavuştuk çok sevinçliyiz, heyecanlıyız, gururluyuz. Bu zahmeti vatanımız için çekiyoruz." diye konuştu.

Gurbetçilerin sınır kapısındaki çilesi: 13 saat beklediler - 8

Bitiş, Kapıkule'de işlemlerin kısa sürede tamamlandığı için teşekkür etti.

Gurbetçilerin sınır kapısındaki çilesi: 13 saat beklediler - 9

Almanya'da yaşayan Abdullah Çalışkan ise yol yorgunluğunun sınırda Türk bayrağını görünce bittiğini dile getirdi.

Gurbetçilerin sınır kapısındaki çilesi: 13 saat beklediler - 10

Kapıkule'de işlemlerin hızlı şekilde gerçekleştiğini ifade eden Çalışkan, "Buradan akraba ziyareti için memleketime gideceğim daha sonra da tatilimize Fethiye'de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gurbetçilerin sınır kapısındaki çilesi: 13 saat beklediler - 11
Gurbetçilerin sınır kapısındaki çilesi: 13 saat beklediler - 12
Gurbetçilerin sınır kapısındaki çilesi: 13 saat beklediler - 13
Gurbetçilerin sınır kapısındaki çilesi: 13 saat beklediler - 14
Gurbetçilerin sınır kapısındaki çilesi: 13 saat beklediler - 15
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