Gurbetçilerin sınır kapısındaki çilesi: 13 saat beklediler
Yıllık tatillerini yapmak için yaşadıkları ülkelerden yola çıkan gurbetçiler, yoğun olarak yurda gelmeye devam ediyor. Gurbetçiler, sınır kapılarının yavaş çalıştığından şikayet ederek 13 saat beklediklerini dile getirdi.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk yaşansa da polis ve gümrük personeli, gurbetçilerin işlemleri sırasında çok beklememesi için yoğun mesai harcıyor.
"Gurbetçilerden vatana destek vergisi alınacak" iddiasına açıklama geldi