Gürcistan'da protestolar devam edi̇yor

Parlamentonun onayladığı "yabancı etkinin şeffaflığı" hakkında yasanın aslında Rusya'nın "talimatıyla" hazırlanmış olabileceğini iddia eden Zurabişvili, "Bu yasa ne şekilde olursa olsun iptal edilmelidir." demişti.

Zurabişvili, "Daha ilk günden bu yasayı veto edeceğimi söylemiştim ve veto edeceğim." ifadesini kullanmıştı.