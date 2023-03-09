Gürcistan'da protestolar devam edi̇yor

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" hakkındaki yasanın onaylanmasını protesto eden göstericiler Parlamento binasını kuşatmaya çalışınca emniyet güçlerince biber gazı ve tazyikli su kullanılarak dağıtıldı.

Gürcistan'da protestolar devam edi̇yor - 1

Gece saatlerinde başkent Tiflis'te Şota Ruataveli Caddesi'nde Parlamento binasının önünde toplanan binlerce gösterici, parlamentoda önceki gün onaylanan "yabancı etkinin şeffaflığı" hakkında yasaya karşıtı gösteri düzenledi.

Gürcistan'da protestolar devam edi̇yor - 2

Yasanın iptali talebiyle Parlamento binasını kuşatmaya çalışan göstericilerden bazıları binanın camlarını kırdı.

Parlamentonun girişinde kurulan demir bariyeri kaldıran göstericiler birkaç polis arabasına da hasar verdi.

Gürcistan'da protestolar devam edi̇yor - 3

Biber gazı ve tazyikli su kullanan emniyet güçlerinin müdahalesiyle göstericiler dağıtıldı.

Polis birkaç göstericiyi gözaltına aldı.

Gürcistan'da protestolar devam edi̇yor - 4

CUMHURBAŞKANI ZURABİŞVİLİ'DEN YASAYA TEPKİ

ABD'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili telekonferans yoluyla Parlamento önünde toplanan göstericilere önceki gün hitap etmişti.

Gürcistan'da protestolar devam edi̇yor - 5

Parlamentonun onayladığı "yabancı etkinin şeffaflığı" hakkında yasanın aslında Rusya'nın "talimatıyla" hazırlanmış olabileceğini iddia eden Zurabişvili, "Bu yasa ne şekilde olursa olsun iptal edilmelidir." demişti.

Zurabişvili, "Daha ilk günden bu yasayı veto edeceğimi söylemiştim ve veto edeceğim." ifadesini kullanmıştı.

Gürcistan'da protestolar devam edi̇yor - 6

PARLAMENTODA KAVGA ÇIKMIŞTI

Gürcistan Parlamentosunda, yabancı ülkelerin istihbarat faaliyetleriyle ilgili söz konusu yasa tasarısı, 3 ve 6 Mart'taki görüşmeler sırasında milletvekilleri arasında kavgalara neden olmuştu.

Daha önce iktidardaki "Gürcü Hayali" partisinden ayrılan bazı milletvekillilerden oluşan muhalefetteki "Halkın Gücü" partisinin parlamentoya sunduğu yasa tasarısı, diğer muhalefet partileri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Gürcistan'da protestolar devam edi̇yor - 7

Söz konusu yasaya karşı çıkan bazı muhalefet partilerinin temsilcileri, Rusya'daki "yabancı ajanlar hakkında yasa" ile benzer olduğunu savundukları düzenlemenin geri çekilmesini istemişti.

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PROTESTO GÖSTERİLERİ EMNİYET GÜÇLERİNCE DAĞITILDI

Yasanın onaylanmasının ardından önceki gün parlamento binasının önünde toplanan ve binanın bir girişini kapatmaya çalışan göstericiler, emniyet güçleri tarafından biber gazı ve tazyikli su kullanılarak dağıtılmişti.

Önceki gün başlayan gösteriler sırasında 70'ten fazla protestocunun gözaltına alındığı ve 50 kadar polisin yaralandığı belirtiliyor.

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