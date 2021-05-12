Güreşlere tehlikeli hazırlık; boğasını ahşap köprüden koşarak geçiriyor

Artvin'de yaşayan Aykut Yılmaz, boğasını güreşe hazırlamak için spor yaptırıyor. Yılmaz'ın spor esnasında boğasıyla ahşap köprüden koşturduğu anlar, görenleri korkutuyor.

DHA 12.05.2021 - 11:08

Güreşlere tehlikeli hazırlık; boğasını ahşap köprüden koşarak geçiriyor - 1
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan Yusufeli Karakucak Güreşleri eski başpehlivanı Aykut Yılmaz, kentte asırlardır süren boğa güreşi geleneğine merak sardı.
Güreşlere tehlikeli hazırlık; boğasını ahşap köprüden koşarak geçiriyor - 2
Güçlenmeleri için antrenman programı hazırlayan Yılmaz, boğalarıyla spora başladı.
Güreşlere tehlikeli hazırlık; boğasını ahşap köprüden koşarak geçiriyor - 3
Yılmaz, Çoruh Nehri üzerinde kurulan, çelik halatlara bağlı yaklaşık 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden koşarak geçirdiği 950 kilogram ağırlığındaki boğasıyla her gün 3 saat yürüyüş, rampa tırmanışı ile antrenman yapıyor.
Güreşlere tehlikeli hazırlık; boğasını ahşap köprüden koşarak geçiriyor - 4
Yılmaz'ın boğasıyla koşarak geçtiği köprünün sallandığı o anlar, görenleri korkutuyor.
Güreşlere tehlikeli hazırlık; boğasını ahşap köprüden koşarak geçiriyor - 5
Aykut Yılmaz, "Ben pehlivanlığı bıraktım şimdi de boğalarımı pehlivan yapmak için uğraşıyorum" dedi.
Güreşlere tehlikeli hazırlık; boğasını ahşap köprüden koşarak geçiriyor - 6
Yılmaz "10 boğamız var, pandemi sürecinde boğa güreşleri yok ama biz idmanlara devam ediyoruz" diyen Yılmaz  "Çünkü boğalar içerde kaldığı sürece kızıyorlar, o nedenle sürekli spor yapmaları lazım" şekllinde konuştu.
Güreşlere tehlikeli hazırlık; boğasını ahşap köprüden koşarak geçiriyor - 7
Yılmaz, "Günlük ortalama 2,5 saat antrenman yapıyoruz, bazen 4-5 saati de buluyor. Doğa yürüyüşü, rampa yürüyüşü, güç antrenmanları gibi farklı idmanlarımız var" ifadelerini kullandı.
Güreşlere tehlikeli hazırlık; boğasını ahşap köprüden koşarak geçiriyor - 8
Yılmaz, "Bu boğalar ahırdan alınıp, diğer güreşe götürülmüyor, büyük bir emek istiyor" diye konuştu.
Güreşlere tehlikeli hazırlık; boğasını ahşap köprüden koşarak geçiriyor - 9
Yılmaz "Köyümüzde antrenman yeri olmadığı için halat köprüyü kullanıyoruz" dedi.
Güreşlere tehlikeli hazırlık; boğasını ahşap köprüden koşarak geçiriyor - 10

"BİRAZ RİSKLİ AMA GEÇMEK ZORUNDAYIZ"

Yılmaz, son olarak şunları söyledi:

"Bu köprü biraz riskli, hayvan üzerinde koşuyor. Ayağı takılabilir, düşebilir ama köprüden de geçmek zorundayız"

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