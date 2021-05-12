Güreşlere tehlikeli hazırlık; boğasını ahşap köprüden koşarak geçiriyor

Artvin'de yaşayan Aykut Yılmaz, boğasını güreşe hazırlamak için spor yaptırıyor. Yılmaz'ın spor esnasında boğasıyla ahşap köprüden koşturduğu anlar, görenleri korkutuyor.

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DHA 12.05.2021 - 11:08

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan Yusufeli Karakucak Güreşleri eski başpehlivanı Aykut Yılmaz, kentte asırlardır süren boğa güreşi geleneğine merak sardı.

Güçlenmeleri için antrenman programı hazırlayan Yılmaz, boğalarıyla spora başladı.

Yılmaz, Çoruh Nehri üzerinde kurulan, çelik halatlara bağlı yaklaşık 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden koşarak geçirdiği 950 kilogram ağırlığındaki boğasıyla her gün 3 saat yürüyüş, rampa tırmanışı ile antrenman yapıyor.

Yılmaz'ın boğasıyla koşarak geçtiği köprünün sallandığı o anlar, görenleri korkutuyor.

Aykut Yılmaz, "Ben pehlivanlığı bıraktım şimdi de boğalarımı pehlivan yapmak için uğraşıyorum" dedi.

Yılmaz "10 boğamız var, pandemi sürecinde boğa güreşleri yok ama biz idmanlara devam ediyoruz" diyen Yılmaz "Çünkü boğalar içerde kaldığı sürece kızıyorlar, o nedenle sürekli spor yapmaları lazım" şekllinde konuştu.

Yılmaz, "Günlük ortalama 2,5 saat antrenman yapıyoruz, bazen 4-5 saati de buluyor. Doğa yürüyüşü, rampa yürüyüşü, güç antrenmanları gibi farklı idmanlarımız var" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Bu boğalar ahırdan alınıp, diğer güreşe götürülmüyor, büyük bir emek istiyor" diye konuştu.

Yılmaz "Köyümüzde antrenman yeri olmadığı için halat köprüyü kullanıyoruz" dedi.

"BİRAZ RİSKLİ AMA GEÇMEK ZORUNDAYIZ" Yılmaz, son olarak şunları söyledi: "Bu köprü biraz riskli, hayvan üzerinde koşuyor. Ayağı takılabilir, düşebilir ama köprüden de geçmek zorundayız"

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