Gürsu Belediyesi hangi partide? Gürsu Belediye başkanı kimdir? Gürsu Belediye başkan adayları
Gürsu Belediyesi hangi partide? Gürsu Belediye Başkanı kimdir? Gürsu Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Gürsu Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Gürsu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Gürsu yerel seçim sonuçları..
GÜRSU BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Gürsu Belediyesini 30.499 alınan oy ve %62.74 oy oranı ile AK Parti adayı Mustafa Işık kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %62.74
- CHP %32.53
- Saadet Partisi %3.49
- DP %0.46
- Vatan Partisi %0.31
- BTP %0.24
- Diğer %0.23