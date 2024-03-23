Gürsu Belediyesi hangi partide? Gürsu Belediye başkanı kimdir? Gürsu Belediye başkan adayları

GÜRSU BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Gürsu Belediyesi Başkanı Mustafa Işık Kimdir?

1971 yılında Artvin’in Yusufeli ilçesinde doğdu. İlkokulu Gürsu Atatürk İlkokulu’nda okuduktan sonra Nilüfer Meslek Okulu’ndan mezun oldu.1994 yılında kurmuş olduğu Işık Mobilya Dekorasyon firmasıyla ticaret hayatına atıldı.2002 yılında Ak Parti Gürsu İlçe Teşkilatı’nda Kurucu Üye olarak yönetimde görev alan Mustafa Işık, 2002-2014 yılları arasında İlçe Teşkilatı’nda Sosyal İşler Başkanlığı, 2010-2013 yılları arasında aynı zamanda da Seçim Koordinasyon Başkanlığı görevlerini yürüttü.Mart 2014 seçimlerinde Gürsu Belediye Meclis Üyeliği ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.Gürsu İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı görevini sürdüren Işık, aynı zamanda birçok vakıf ve sivil toplum kuruluşunda da yöneticilik yapmaktadır.Makamında uğradığı menfur saldırı sonucu 26 Mayıs 2015 tarihinde şehit olan Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız’ın bıraktığı emanete sahip çıkabilmek adına, 1 Haziran 2015 tarihli belediye meclis toplantısında yapılan oylamayla, Işık, Gürsu Belediye Başkanlığına seçildi. Gürsu Belediye Başkanlığında 2. Dönemi olan Işık, evli ve 3 çocuk babasıdır.