Gürültü iddiasıyla komşusunun kapısını çöplüğe çevirdi: İki yılda 400'den fazla polis geldi

Bir keresinde 3 ay köyde olduğumuz zamanda da polisler gelmiş, bunu komşularım söyledi. Bu durumu kadının eşi ile konuştum ancak eşi ‘eşim rahatsız, bundan kaynaklı yapıyor.' dedi.

Alttan almamızı ve idare etmemizi istedi. Biz alttan aldık, polisin gelip gitmelerini de dert etmedik ancak sonrasında kapıma yumurtalar, çöpler gelmeye başladı. Polis ekiplerine şikayette bulundum ancak sonuç elde edemedim." dedi.