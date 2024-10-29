Gürültü iddiasıyla komşusunun kapısını çöplüğe çevirdi: İki yılda 400'den fazla polis geldi
Ordu'da alt kat komşusunun "Gürültü yapıyorsunuz" gerekçesiyle yaklaşık 400 defa şikayet ettiği ve evlerine sürekli polis gelen aile, komşuları tarafından kapılarına atılan çöpler nedeniyle de mağdur oldu.
Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde kendilerine ait dairede yaşayan Zengin ailesinin alt katına 2 yıl önce komşuları taşındı.
İddiaya göre komşusu olan kadın, bir süre sonra gürültü şikayetiyle polis ekiplerine şikayetçi oldu.