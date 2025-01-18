Gürültüyle uyandılar: 2 katlı bina inşaat çukuruna çöktü

BELEDİYE BAŞKANI İNCELEME YAPTI

Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, caddede inceleme yaptı. Özer, "Tanış ailesine ait bina gece 02.00 sıralarında yerle bir oldu. Bizim için sevindirici olan bina boş olduğu için herhangi bir can kaybı olmaması. Yan ve solundaki binayı boşalttık. Herhangi bir olay yaşanmaması için gerekli önlemleri almış bulunuyoruz. Enkazı hızlı şekilde kaldırmayı planlıyoruz." dedi.