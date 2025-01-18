Gürültüyle uyandılar: 2 katlı bina inşaat çukuruna çöktü
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde inşaat temeli için çukur kazılan alanın yanındaki 2 katlı bina çöktü. Yandaki apartmanda oturanlar tahliye edildi.
Olay, saat 02.00 sıralarında Katip Mahallesi Doktor İsa Köklü Caddesi'nde meydana geldi.
İnşaat temeli için çukur kazılan alanın yanındaki 2 katlı bina çöktü. Gürültüye uyanan mahalle sakinleri, büyük panik yaşadı. 2 katlı binanın boş olduğu öğrenilirken çöken binanın yanındaki 2 apartmanda oturanlar tahliye edildi.
Bir apartmanda da hasar oluştu. Polis caddeye güvenlik şeridi çekerek ulaşıma kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.