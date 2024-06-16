Gurur ve hüzün bir arada: Şehit babaları çocuklarına koştu

“Hüznü ve gururu bir arada yaşıyorum”

Babalar Günü'nde oğlunun kendisine gelmediği için kendisinin kabrini ziyaret ettiğini belirten Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain hava saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur, hüznü ve gururu aynı anda yaşadığını belirterek, “Oğlum sen bana gelemedin ama ben sana geldim. Bugün Babalar Günüdür. Seni unutmayacak daima da gurur duyacağım. Bugün Babalar Günü olduğu için oğlum bana gelemedi ben ona geldim. Bugün hem hüzünlüyüm hem de gururluyum. Çünkü benim oğlum vatanı için canını verdi bütün şehitlerimiz gibi. Çok üzgün ve çok gururluyum. Şehitlerimiz vatan ve bayrak için canlarını feda ettiler. Teröristler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Bu uğurda bir oğlum şehit oldu. Benim 8 çocuğum ve 8 de torunum daha var. Gerekirse hepimiz vatanımız ve bayrağımız uğruna şehit olmaya hazırız” dedi.