Gurur ve hüzün bir arada: Şehit babaları çocuklarına koştu
Batman'da Babalar Günü münasebetiyle şehit çocuklarının kabirlerini ziyaret eden şehit babaları, hüznü ve gururu bir arada yaşadı.
Kurban Bayramı ve Babalar Günü münasebetiyle Sason ilçesinde Daper Şehitliği'nde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, görevi esnasında geçirdiği kaza sonucunda şehit olan Güvenlik Korucusu Nadir Araz ve Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain hava saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Cuma Bağatur'un kabirlerini ziyaret eden şehit babaları ve aileleri, orada Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.