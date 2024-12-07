Güvenliği rehin alıp, havaya ateş açmıştı: Maskeli şüpheli, açığa alınan uzman çavuş çıktı

Yağmur A.'yı site bahçesine çıkaran şüpheli, sitede oturan H.B. (14) ile babası Ahmet B.'nin (47) dışarı çıkmasını istedi. Bu sırada diğer şüpheli de site girişine benzin döküp, ateşe verdi. Kadın güvenlik görevlisinin "Tanımıyorum o kişiyi" demesine aldırmayan şüpheli, Ahmet B.'nin otoparkta park halindeki otomobiline ve havaya birkaç el ateş etti.