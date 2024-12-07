Güvenliği rehin alıp, havaya ateş açmıştı: Maskeli şüpheli, açığa alınan uzman çavuş çıktı

Adana'da sitenin kadın güvenlik görevlisini rehin alıp, aradığı kişiyi çağırması için tehdit ederek tabancayla otomobile ve havaya ateş eden maskeli şüphelinin açığa alınan Uzman Çavuş Duran G. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Duran G. ile yanındaki arkadaşı Can K. tutuklandı.

Güvenliği rehin alıp, havaya ateş açmıştı: Maskeli şüpheli, açığa alınan uzman çavuş çıktı - 1

Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki sitede 3 Aralık'ta saat 19.30 sıralarında yüzü maskeli kişi, güvenlik kulübesine girip tabanca doğrulttuğu kadın güvenlik görevlisi Yağmur A.'yı rehin aldı.

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Güvenliği rehin alıp, havaya ateş açmıştı: Maskeli şüpheli, açığa alınan uzman çavuş çıktı - 2

Yağmur A.'yı site bahçesine çıkaran şüpheli, sitede oturan H.B. (14) ile babası Ahmet B.'nin (47) dışarı çıkmasını istedi. Bu sırada diğer şüpheli de site girişine benzin döküp, ateşe verdi. Kadın güvenlik görevlisinin "Tanımıyorum o kişiyi" demesine aldırmayan şüpheli, Ahmet B.'nin otoparkta park halindeki otomobiline ve havaya birkaç el ateş etti.

Güvenliği rehin alıp, havaya ateş açmıştı: Maskeli şüpheli, açığa alınan uzman çavuş çıktı - 3

2 şüpheli koşarak olay yerinden kaçarken, olay site sakinlerinin cep telefonu ile güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Sitedekilerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenliği rehin alıp, havaya ateş açmıştı: Maskeli şüpheli, açığa alınan uzman çavuş çıktı - 4

KARDEŞİNİN İNTİKAMI İÇİN SALDIRMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleme aldı.

Güvenliği rehin alıp, havaya ateş açmıştı: Maskeli şüpheli, açığa alınan uzman çavuş çıktı - 5

Ekipler, şüphelinin Muğla'da görevli olup, bir dosya nedeniyle açığa alınan Uzman Çavuş Duran G. (25) olduğunu, yanındaki diğer kişinin de arkadaşı Can K. (24) olduğunu tespit etti.

Güvenliği rehin alıp, havaya ateş açmıştı: Maskeli şüpheli, açığa alınan uzman çavuş çıktı - 6

Olayın ardından Muğla'ya kaçtıkları belirlenen şüpheliler, saklandıkları eve yapılan baskınla yakalandı.

Güvenliği rehin alıp, havaya ateş açmıştı: Maskeli şüpheli, açığa alınan uzman çavuş çıktı - 7

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanan şüphelilerden Duran G.'nin, H.B.'nin 15 Kasım'da kardeşi Ersoy G.'yi bıçaklayarak yaraladığı için intikam almak amacıyla olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Duran G. ve Can K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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