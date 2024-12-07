Güvenliği rehin alıp, havaya ateş açmıştı: Maskeli şüpheli, açığa alınan uzman çavuş çıktı
Adana'da sitenin kadın güvenlik görevlisini rehin alıp, aradığı kişiyi çağırması için tehdit ederek tabancayla otomobile ve havaya ateş eden maskeli şüphelinin açığa alınan Uzman Çavuş Duran G. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Duran G. ile yanındaki arkadaşı Can K. tutuklandı.
Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki sitede 3 Aralık'ta saat 19.30 sıralarında yüzü maskeli kişi, güvenlik kulübesine girip tabanca doğrulttuğu kadın güvenlik görevlisi Yağmur A.'yı rehin aldı.