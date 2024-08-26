Güz dönemi ders ekleme/çıkarma tarihi: Üniversitelerde ders seçimi ne zaman?
2024 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yaptı, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alındı. Kayıtların ardından ise üniversitelerde ders ekleme/çıkarma tarihi gündeme gelecek. Peki, üniversitelerde ders seçimi ne zaman?
'Üniversitelerde ders seçimi ne zaman?' sorusu, özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Üniversitelerin ders seçim tarihi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen binlerce öğrenci, üniversitelerinin açıklamalarına odaklandı.