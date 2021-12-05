Güzel havada köyün nüfusu 70 kat arttı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı olan yaklaşık 700 kişinin yaşadığı Cumalıkızık, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen evleri, taş döşeli sokaklarıyla cumartesi ve pazar günleri 50 bine yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.