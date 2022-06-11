Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 81 yaşındaki öğrencisi bölüm ikincisi oldu

Hamdi Balkaş, emekliliğinin ardından yaylalarda resim yapmaya başladığını ama bilginin de gerektiğini anladığını söyledi.

Bunun üzerine üniversite sınavına girerek başarılı olduğunu vurgulayan Balkaş, "Hiç olumsuz tepki almadım. Kendini genç hissedenlerden kabul ettiler beni" dedi.

Birlikte öğrenim gördüğü öğrencilerin bu yıl mezun olduğunu belirten Balkaş, "Ben de Allah kısmet ederse seneye mezun olacağım. Cide ilçesinde denize karşı bir evim var, terasa oturup resim yapacağım. Çocuklarım hastalığımdan dolayı okula gelmemi istemiyor. Eşim de destek vermiyor, endişeli. 'Senin gibi hasta olan insanlar için iyi bir şey değil' diyorlar ama ben onları dinlemiyorum" diye konuştu.