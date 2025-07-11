Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi sınav sonuçları açıklandı: Spor Lisesi asil ve yedek isim listesi sorgulama

Öğrenciler ve veliler, sonuçlara e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve okul bilgileriyle giriş yaparak ulaşabiliyor. Açıklanan listelerde adayların yerleştirildikleri okullar, puan sıralamaları ve asil veya yedek statüleri detaylı olarak görülebiliyor.



MEB yetkilileri, sonuçlarla ilgili adaylara ayrıca SMS, e-posta ya da telefon yoluyla bireysel bir bilgilendirme yapılmayacağını belirtti. Bu nedenle adayların süreci bizzat takip etmeleri ve e-Okul sisteminden düzenli olarak kontrol yapmaları önem taşıyor.