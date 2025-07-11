Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi sınav sonuçları açıklandı: Spor Lisesi asil ve yedek isim listesi sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine öğrenci alımı için gerçekleştirilen yetenek sınavları tamamlanmıştı. Sınava giren binlerce aday, asil ve yedek listelerin açıklanacağı tarihi merakla bekliyordu. LGS sonuçlarıyla birllikte Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi asil ve yedek isim listesi de ilan edildi. Peki, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi sınav sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi sınav sonuçları açıklandı: Spor Lisesi asil ve yedek isim listesi sorgulama - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025–2026 eğitim-öğretim yılı için düzenlenen Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi yetenek sınavları, haziran ayı sonunda tamamlandı. Binlerce aday, asil ve yedek listelerde yer alıp yer almayacaklarını öğrenmek için MEB'den gelecek açıklamaya kilitlenmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi sınav sonuçları açıklandı: Spor Lisesi asil ve yedek isim listesi sorgulama - 2

SPOR LİSESİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre asil ve yedek listeleri de paylaşıldı. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde ilan edildi. Adaylar bu tarih itibariyle asil ve yedek listelere ulaşabilecek.


Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi sınav sonuçları açıklandı: Spor Lisesi asil ve yedek isim listesi sorgulama - 3

Öğrenciler ve veliler, sonuçlara e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve okul bilgileriyle giriş yaparak ulaşabiliyor. Açıklanan listelerde adayların yerleştirildikleri okullar, puan sıralamaları ve asil veya yedek statüleri detaylı olarak görülebiliyor.

MEB yetkilileri, sonuçlarla ilgili adaylara ayrıca SMS, e-posta ya da telefon yoluyla bireysel bir bilgilendirme yapılmayacağını belirtti. Bu nedenle adayların süreci bizzat takip etmeleri ve e-Okul sisteminden düzenli olarak kontrol yapmaları önem taşıyor.

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi sınav sonuçları açıklandı: Spor Lisesi asil ve yedek isim listesi sorgulama - 4

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI TERCİHLERİ VE YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARIN İŞLEMLERİ

Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi sınav sonuçları açıklandı: Spor Lisesi asil ve yedek isim listesi sorgulama - 5

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

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