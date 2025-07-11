Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi sınav sonuçları açıklandı: Spor Lisesi asil ve yedek isim listesi sorgulama
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine öğrenci alımı için gerçekleştirilen yetenek sınavları tamamlanmıştı. Sınava giren binlerce aday, asil ve yedek listelerin açıklanacağı tarihi merakla bekliyordu. LGS sonuçlarıyla birllikte Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi asil ve yedek isim listesi de ilan edildi. Peki, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi sınav sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025–2026 eğitim-öğretim yılı için düzenlenen Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi yetenek sınavları, haziran ayı sonunda tamamlandı. Binlerce aday, asil ve yedek listelerde yer alıp yer almayacaklarını öğrenmek için MEB'den gelecek açıklamaya kilitlenmişti.