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Güzelbahçe Belediyesi hangi partide? Güzelbahçe Belediye başkanı kimdir? Güzelbahçe Belediye başkan adayları

Güzelbahçe Belediyesi hangi partide? Güzelbahçe Belediye Başkanı kimdir? Güzelbahçe Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Güzelbahçe Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Güzelbahçe Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Güzelbahçe yerel seçim sonuçları..

Güzelbahçe Belediyesi hangi partide? Güzelbahçe Belediye başkanı kimdir? Güzelbahçe Belediye başkan adayları - 1

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Güzelbahçe Belediyesini 13.826 alınan oy ve %70.14 oy oranı ile CHP adayı Özdem Mustafa İnce kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP ÖZDEM MUSTAFA İNCE 13.826 %70.14
  • AK PARTİ BURCU DERECİ 4.547 %23.07
  • DSP KEMAL CEM PÜLTEN 768 %3.90
  • SAADET PARTİSİ OSMAN TUNÇ 218 %1.11
  • VATAN PARTİSİ HÜSEYİN ERŞEN 176 %0.89
  • DP BÜLENT ÜLÜK 142 %0.72
  • BTP ADEM BİRİNCİ

TÜRKİYE HABERLERİ

Güzelbahçe Belediyesi hangi partide? Güzelbahçe Belediye başkanı kimdir? Güzelbahçe Belediye başkan adayları - 2

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Güzelbahçe Belediyesi Başkanı Özdem Mustafa İnce Kimdir?

Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce'nin biyografisi kendi ağzından şöyle;

1965 yılında Güzelbahçe'nin Yaka Mahallesi'nde doğdum.

İlk ve orta öğrenimimi Güzelbahçe’de, lise öğrenimimi ise Karataş Lisesi’nde tamamladım.
1987 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi , Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden mezun oldum.
Askerlik görevimi Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) tamamladım.
1992 yılında Narlıbahçe CHP İlçe örgütüne üye oldum.

1999 yılında CHP’den Güzelbahçe Belediyesi Meclis üyeliği yedek listesine yazıldım.
2003 yılında yedek listeden meclis üyeliğine girdim.

2004 yılı seçimlerinde CHP’den ikinci sıradan meclis üyesi oldum.

2009 yerel seçimlerinde CHP’den belediye başkanı seçildim.

2014 yerel seçimlerinde CHP’den tekrar belediye başkanı seçildim.

2019 yerel seçimlerinde üçüncü kez CHP’den belediye başkanı seçildim.

2002-2007 yılları arasında İzmir Ziraat Odası’nda ikinci başkan olarak yönetim kurulunda görev yaptım.


2006 -2009 yılları arasında Güzelbahçe Belediye Spor Kulübü Başkanlığı görevinde bulundum.
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, İzmir Ziraat Odası, Güzelbahçe Kültür Sanat ve Musiki Derneği, Güzelbahçe Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Güzelbahçe Belediye Spor Kulübü Derneği'ne üyeyim. İngilizce biliyorum.
Evliyim ve iki çocuk babasıyım.

Güzelbahçe Belediyesi hangi partide? Güzelbahçe Belediye başkanı kimdir? Güzelbahçe Belediye başkan adayları - 3

GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUSTAFA GÜNAY
  • GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU
  • OSMAN SERKAN ÇAĞLASA
  • GİZEM ALBAŞ
  • NECLA ÜREMİŞ
  • AYŞE FİDAN
  • MUHAMMET MERT AKIN
  • MELİH BAŞYİĞİT
  • ÖZLEM AYDINALP
  • CEREN ÜLÜŞ
  • SENEM ÖCAL
  • BUSE KAYAN
  • ÖZLEM KALEM
  • ALAATTİN AĞIRMAN
  • FİKRET SAPMAZ
  • METİN AVCI
  • OSMAN TUNÇ
  • HÜSEYİN CENGİZ ERŞEN
Güzelbahçe Belediyesi hangi partide? Güzelbahçe Belediye başkanı kimdir? Güzelbahçe Belediye başkan adayları - 4

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