Güzelbahçe Belediyesi hangi partide? Güzelbahçe Belediye başkanı kimdir? Güzelbahçe Belediye başkan adayları
Güzelbahçe Belediyesi hangi partide? Güzelbahçe Belediye Başkanı kimdir? Güzelbahçe Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Güzelbahçe Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Güzelbahçe Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Güzelbahçe yerel seçim sonuçları..
GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Güzelbahçe Belediyesini 13.826 alınan oy ve %70.14 oy oranı ile CHP adayı Özdem Mustafa İnce kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP ÖZDEM MUSTAFA İNCE 13.826 %70.14
- AK PARTİ BURCU DERECİ 4.547 %23.07
- DSP KEMAL CEM PÜLTEN 768 %3.90
- SAADET PARTİSİ OSMAN TUNÇ 218 %1.11
- VATAN PARTİSİ HÜSEYİN ERŞEN 176 %0.89
- DP BÜLENT ÜLÜK 142 %0.72
- BTP ADEM BİRİNCİ