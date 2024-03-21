Güzelbahçe Belediyesi hangi partide? Güzelbahçe Belediye başkanı kimdir? Güzelbahçe Belediye başkan adayları

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Güzelbahçe Belediyesi Başkanı Özdem Mustafa İnce Kimdir?

Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce'nin biyografisi kendi ağzından şöyle;

1965 yılında Güzelbahçe'nin Yaka Mahallesi'nde doğdum.

İlk ve orta öğrenimimi Güzelbahçe’de, lise öğrenimimi ise Karataş Lisesi’nde tamamladım.

1987 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi , Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden mezun oldum.

Askerlik görevimi Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) tamamladım.

1992 yılında Narlıbahçe CHP İlçe örgütüne üye oldum.



1999 yılında CHP’den Güzelbahçe Belediyesi Meclis üyeliği yedek listesine yazıldım.

2003 yılında yedek listeden meclis üyeliğine girdim.



2004 yılı seçimlerinde CHP’den ikinci sıradan meclis üyesi oldum.



2009 yerel seçimlerinde CHP’den belediye başkanı seçildim.

2014 yerel seçimlerinde CHP’den tekrar belediye başkanı seçildim.



2019 yerel seçimlerinde üçüncü kez CHP’den belediye başkanı seçildim.

2002-2007 yılları arasında İzmir Ziraat Odası’nda ikinci başkan olarak yönetim kurulunda görev yaptım.



2006 -2009 yılları arasında Güzelbahçe Belediye Spor Kulübü Başkanlığı görevinde bulundum.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, İzmir Ziraat Odası, Güzelbahçe Kültür Sanat ve Musiki Derneği, Güzelbahçe Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Güzelbahçe Belediye Spor Kulübü Derneği'ne üyeyim. İngilizce biliyorum.

Evliyim ve iki çocuk babasıyım.