Güzellik merkezi önünde dehşet: Eşini ve yanındaki kişiyi bıçaklayıp intihar etti

Burada bir süre vakit geçirdikten sonra dışarı çıkan Esin Karabıyık, kocası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ve arkadaşının da tartışmaya girmesi üzerine Özkan Karabıyık yanında getirdiği bıçakla karısı ve arkadaşını defalarca bıçakladı.

İki kadın da kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan koca daha sonra aynı bıçakla kendisini yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.