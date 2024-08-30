Güzellik merkezi önünde dehşet: Eşini ve yanındaki kişiyi bıçaklayıp intihar etti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, güzellik merkezinin önünde beklediği ayrılma aşamasındaki karısı ve karısının arkadaşını bıçakladıktan sonra intihar etti. Olayda saldırganın eşi ağır yaralanırken yanındaki arkadaşı ise hayatını kaybetti.

Güzellik merkezi önünde dehşet: Eşini ve yanındaki kişiyi bıçaklayıp intihar etti - 1

İzmir'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı. Ödemiş ilçesi Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı yakınında bulunan bir güzellik merkezi önünde dün akşam saatlerinde kocası Özkan Karabıyık ile bir süredir ayrı olan ve koruma kararı bulunan Esin Karabıyık ile arkadaşı Ebru Duvar güzellik merkezine gitti.

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Güzellik merkezi önünde dehşet: Eşini ve yanındaki kişiyi bıçaklayıp intihar etti - 2

Burada bir süre vakit geçirdikten sonra dışarı çıkan Esin Karabıyık, kocası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ve arkadaşının da tartışmaya girmesi üzerine Özkan Karabıyık yanında getirdiği bıçakla karısı ve arkadaşını defalarca bıçakladı.

İki kadın da kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan koca daha sonra aynı bıçakla kendisini yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Güzellik merkezi önünde dehşet: Eşini ve yanındaki kişiyi bıçaklayıp intihar etti - 3

Polis tarafından çevre güvenliği sağlanırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde iki çocuk annesi Ebru Duvar ile Özkan Karabıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Esin Karabıyık ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde çalışmalar yürütülürken, hastanede tedavi altına alınan Esin Karabıyık'ın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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