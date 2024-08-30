Güzellik merkezi önünde dehşet: Eşini ve yanındaki kişiyi bıçaklayıp intihar etti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, güzellik merkezinin önünde beklediği ayrılma aşamasındaki karısı ve karısının arkadaşını bıçakladıktan sonra intihar etti. Olayda saldırganın eşi ağır yaralanırken yanındaki arkadaşı ise hayatını kaybetti.
İzmir'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı. Ödemiş ilçesi Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı yakınında bulunan bir güzellik merkezi önünde dün akşam saatlerinde kocası Özkan Karabıyık ile bir süredir ayrı olan ve koruma kararı bulunan Esin Karabıyık ile arkadaşı Ebru Duvar güzellik merkezine gitti.