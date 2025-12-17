H3N2 virüsü hızla yayılıyor. "Türkiye risk altında mı?" Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Türkiye'de her yıl olduğu gibi ekim ayında başlayıp mayısa kadar devam eden bir grip sezonunun yaşandığına, havaların soğumasıyla grip vakalarında da artış görüldüğüne dikkati çeken Demirkol, "Havaların soğumasıyla vatandaşlarımızda bununla ilgili bir endişe oluyor. Çevrelerinde, iş ortamlarında, çocuklarının okullarında gribin fazlaca görülmesine bağlı olarak bulaşıcılığın da getirmiş olduğu bir durumla birlikte vakalarımızda artış görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak bu dönemlerde bilgilendirme yapma ihtiyacı duyduklarını vurgulayan Demirkol, bu dönemlerde influenza yani gribe sebep olan virüsün tüm dünyada olduğu gibi arttığını söyledi.