HAARP nedir? Kahramanmaraş depremi ardından gündem olan HAARP teknolojisi hakkında bilgiler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Amerikalıların geliştirdiği HAARP projesi yeniden gündeme geldi. Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı anlamına gelen HAARP projesiyle ilgili söylentiler sosyal medyada yayıldı. Peki, HAARP nedir? Kahramanmaraş depremi ardından gündem olan HAARP teknolojisi hakkında bilgiler

HAARP nedir? Kahramanmaraş depremi ardından gündem olan HAARP teknolojisi hakkında bilgiler - 1

HAARP ile ilgili iddialar, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen depremin ardından sosyal medyada yayılmaya başladı. Bir paylaşımda deprem sırasında havada HAARP nedeniyle anormal ışıklar ve şimşek çakması görüldüğü söylentileri gündem oldu. 

HAARP nedir? Kahramanmaraş depremi ardından gündem olan HAARP teknolojisi hakkında bilgiler - 2

HAARP TEKNOLOJİSİ NEDİR?

HAARP, Türkçe karşılığı "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı olarak bilinen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir. İyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak üzere yola çıkmıştır.

HAARP nedir? Kahramanmaraş depremi ardından gündem olan HAARP teknolojisi hakkında bilgiler - 3

HAARP TEKNOLOJİSİ TARİHİ

Alaska'da kurulu HAARP İstasyonu, 1993 yılında işler duruma geçmiş olup şu an etkin olan IRI (İyonosferik Araştırma Aracı) 2007 yılında tamamlanmıştır. HAARP'ın 2008 yılından sonra vergi ile finanse edilmiştir.

Mayıs 2013'te müteahhit değişikliğinin beklenmesi nedeniyle geçici olarak kapatılacağı bildirilmiş, Mayıs 2014'te HAARP programının bir yıl içerisinde tamamen sona erdirilebileceği belirtilmiştir. Ağustos 2015'te tesis ve tüm ekipmanları Alaska Fairbanks Üniversitesine devredilmiştir.

HAARP nedir? Kahramanmaraş depremi ardından gündem olan HAARP teknolojisi hakkında bilgiler - 4

KOMPLO TEORİLERİ

HAARP projesi, iklim denetim silahı olması ve yapay deprem, zihin kontrolü yaratabilmesi gibi birçok ayrı komplo teorisine konu olmuştur. Pek çok bilim insanı ve eleştirmenler tarafından bu iddiaların eksik veya yanlış bilgiye dayandığı, iddiaların tesisin kabiliyetlerinin çok üzerinde olduğu ve vad olan doğa biliminin kapsamını aştığı söylenmiştir.

Stanford Üniversitesi profesörü Umran İnan, Popular Science dergisine verdiği demeçte iklim denetimi ile ilgili komplo teorilerinin "tamamen yanlış bilgiye dayandığını" belirtmiş ve "Dünya gezegeninin (meteorolojik) sistemlerini ne yapsak bozamayız. Her ne kadar HAARP'ın yaydığı radyasyon çok büyük de olsa, bir şimşeğin gücü ile kıyaslandığında çok küçüktür ve tüm dünyada saniyede 50 ila 100 şimşek çakmaktadır, HAARP'ın yoğunluğu çok küçük" demiştir.

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