Habur, Hamzabeyli, Kapıkule kapılarında 717 milyon liralık kaçakçılığa darbe
Ticaret Bakanlığı ekipleri Habur, Hamzabeyli, Kapıkule kapılarında kaçakçılığa geçit vermedi. Ekipler, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 8 pomeranian cinsi köpeğe, Habur'da ise 41 milyon 32 bin lira değerindeki cep telefonuna el koydu. Toplamda 717 milyon liralık kaçakçılık ortaya çıkarıldı
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Habur, Hamzabeyli ve Kapıkule gümrük kapılarında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı.
Habur Gümrük Kapısı'ndaki risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda "transit refakat belgesiyle" çıkış işlemi yapan bir aracın takibe alındığının belirtildiği açıklamada, şüphe üzerine aracın x-ray görüntülerinin Türkiye'ye giriş yaptığı Kapıkule Gümrük İdaresi'ndeki tarama görüntüleriyle karşılaştırıldığı aktarıldı.