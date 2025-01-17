Habur, Hamzabeyli, Kapıkule kapılarında 717 milyon liralık kaçakçılığa darbe

Açıklamada, araçta olduğu beyan edilen "diğer telefon cihazları" adlı eşyanın tespit edilemediğine işaret edilerek, "Konuyla ilgili Bulgaristan gümrük makamları ile iletişime geçen ekipler, Türkiye üzerinden transit geçmesi gereken 20 bin 50 cep telefonu cinsi eşyanın yurt içinde bırakıldığını tespit etti. Transit refakat belgesiyle başka bir ülkeye götürülecekmiş gibi beyan edilerek kaçak yoldan ülkemize sokulan cep telefonlarının değerinin 41 milyon 32 bin lira olduğu anlaşıldı." ifadeleri kullanıldı.