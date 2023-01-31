Habur Sınır Kapısı'nda dayak: 2 görevli açığa alındı

Şırnak Valiliği, Habur Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza görevlileri tarafından bir çifte uygulanan şiddet olayıyla ilgili 2 memurun açığa alındığını duyurdu.

Habur Sınır Kapısı'nda dayak: 2 görevli açığa alındı - 1

Habur Sınır Kapısı’nda dün akşam gümrük muhafaza görevlileri tarafından bir kadın ve erkeğe uygulanan şiddet, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Habur Sınır Kapısı'nda dayak: 2 görevli açığa alındı - 2

Görüntülerde gümrük muhafaza görevlilerinin yerde bir erkeği dövdüğü, buna tepki gösteren kadına da bir görevli tarafından tekme atıldığı yer aldı.

Habur Sınır Kapısı'nda dayak: 2 görevli açığa alındı - 3

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, 2 MEMUR AÇIĞA ALDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Şırnak Valiliği, 2 gümrük muhafaza memurunun açığa alındığını duyurdu.

Habur Sınır Kapısı'nda dayak: 2 görevli açığa alındı - 4

Valilikten yapılan açıklamada, “Habur Sınır Kapısı’nda 31.01.2023 günü yaşanan ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerdeki müessif olay ile ilgili olarak, Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmış, olaya karıştığı tespit edilen iki gümrük muhafaza memuru açığa alınmıştır.” denildi.

Habur Sınır Kapısı'nda dayak: 2 görevli açığa alındı - 5

Şırnak Barosu da olayla ilgili açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

''Sosyal medyaya yansıyan bir kısım görüntülerde Habur Sınır Kapısı’nda görevli gümrük muhafaza memurları tarafından bir çifte şiddet uygulandığı görülmektedir. Baromuz tarafından gerekli araştırmalar yapılmakta olup en kısa zamanda ilgililer hakkında yasal işlemlerin başlatılması için girişimlerde bulunulacaktır.''

TÜRKİYE HABERLERİ

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