Habur Sınır Kapısı'nda dayak: 2 görevli açığa alındı

Şırnak Barosu da olayla ilgili açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

''Sosyal medyaya yansıyan bir kısım görüntülerde Habur Sınır Kapısı’nda görevli gümrük muhafaza memurları tarafından bir çifte şiddet uygulandığı görülmektedir. Baromuz tarafından gerekli araştırmalar yapılmakta olup en kısa zamanda ilgililer hakkında yasal işlemlerin başlatılması için girişimlerde bulunulacaktır.''