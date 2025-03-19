Hac gidiş ve dönüş tarihleri 2025: Bu yıl hac fiyatları ne kadar?

HAC FİYATLARI 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirli kriterlere sahip Mekke ve Medine'de konaklama hizmeti sağlanıyor. Normal odaların ücretleri ise SAR cinsinden tahsil edilecek.



4 KİŞİLİK ODA 24.500 SAR

3 KİŞİLİK ODA 26.500 SAR

2 KİŞİLİK ODA 28.500 SAR

(19 Mart itibarıyla 24.500 SAR, 250.184,39 TL civarında tutuyor.)



Diğer yandan yakın mesafe konaklama seçenekleri için ise 69.500 SAR ile 43.00 SAR arasında değişen ücret talep ediliyor.