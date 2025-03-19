Hac gidiş ve dönüş tarihleri 2025: Bu yıl hac fiyatları ne kadar?
Hac fiyatları ve 2025 yılı gidiş ve dönüş tarihleri Diyanet tarafından hacı adayları ile paylaşıldı. Adaylar, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos - 16 Eylül tarihlerinde tamamladılar. Hac yolculuğunun tarihine odaklanan hacı adayları, güncel fiyat listesini de araştırıyor. 2025 hacca ne zaman gidilecek, dönüş ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için hac gidiş ve dönüş tarihlerini açıkladı. Bu yıl hacca gideceklerden ücretler Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak temin edilecek. İşte, Hac gidiş ve dönüş tarihleri...