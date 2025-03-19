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Hac gidiş ve dönüş tarihleri 2025: Bu yıl hac fiyatları ne kadar?

Hac fiyatları ve 2025 yılı gidiş ve dönüş tarihleri Diyanet tarafından hacı adayları ile paylaşıldı. Adaylar, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos - 16 Eylül tarihlerinde tamamladılar. Hac yolculuğunun tarihine odaklanan hacı adayları, güncel fiyat listesini de araştırıyor. 2025 hacca ne zaman gidilecek, dönüş ne zaman?

Hac gidiş ve dönüş tarihleri 2025: Bu yıl hac fiyatları ne kadar? - 1

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için hac gidiş ve dönüş tarihlerini açıkladı. Bu yıl hacca gideceklerden ücretler Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak temin edilecek. İşte, Hac gidiş ve dönüş tarihleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Hac gidiş ve dönüş tarihleri 2025: Bu yıl hac fiyatları ne kadar? - 2

HAC GİDİŞ - DÖNÜŞ TARİHİ NE ZAMAN?

2025 yılında hacca gidiişler 29 Nisan- 31 Mayıs tarihleri arasında olacak.

Hac dönüşleri ise 11 Haziran - 5 Temmuz olarak Diyanet tarafından duyuruldu.

Hac gidiş ve dönüş tarihleri 2025: Bu yıl hac fiyatları ne kadar? - 3

HAC FİYATLARI 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirli kriterlere sahip Mekke ve Medine'de konaklama hizmeti sağlanıyor. Normal odaların ücretleri ise SAR cinsinden tahsil edilecek.

4 KİŞİLİK ODA 24.500 SAR
3 KİŞİLİK ODA 26.500 SAR
2 KİŞİLİK ODA 28.500 SAR

(19 Mart itibarıyla 24.500 SAR, 250.184,39 TL civarında tutuyor.)

Diğer yandan yakın mesafe konaklama seçenekleri için ise 69.500 SAR ile 43.00 SAR arasında değişen ücret talep ediliyor.

Hac gidiş ve dönüş tarihleri 2025: Bu yıl hac fiyatları ne kadar? - 4

Uçuş programları kafile düzenine göre belirleniyor.

Hacca gidişlerde yurt dışı harçları adaylar tarafından ödenecek ve çıkış zamanında ibraz edecekler.

Çalınma ve kaybolma ihtimallarine karşı adayların yanlarına çok fazla para ve değerli eşya almamaları önerilir.

Serbest bagaj hakkını aşan yolculardan hava yolu şirketi aşan ağırlık kadar ücret tahsil eder.

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