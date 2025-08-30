Hac kayıt süreci devam ediyor: Gözler Hac kura takviminde

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 hac ön kayıt ve kayıt yenileme aşamasına dair detayları paylaşmıştı.Hacca gitmek üzere "İlk Defa Kayıt (Ön Kayıt) Yaptıracak Olan Vatandaşlar" geçmiş yıllarda müracaatı bulunanlarla ön kayıt birlikteliği yapmaları durumunda, yeni oluşan gruptaki kişilerin kayıtlı olduğu yıllar da dikkate alınarak kuraya dahil edilecek, dolayısıyla grup birlikteliğine göre kura katsayıları değişecek.