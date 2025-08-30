Hac kayıt süreci devam ediyor: Gözler Hac kura takviminde

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için 2025 yılı kayıt süreci devam ediyor. Kutsal topraklara gitme hayali kuran adaylar, kayıt işlemlerini sürdürürken gözler şimdi kura takvimine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenecek kura tarihleri, hac yolculuğuna çıkacak adayların heyecanla beklediği en önemli adım olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 hac ön kayıt ve kayıt yenileme aşamasına dair detayları paylaşmıştı.Hacca gitmek üzere "İlk Defa Kayıt (Ön Kayıt) Yaptıracak Olan Vatandaşlar" geçmiş yıllarda müracaatı bulunanlarla ön kayıt birlikteliği yapmaları durumunda, yeni oluşan gruptaki kişilerin kayıtlı olduğu yıllar da dikkate alınarak kuraya dahil edilecek, dolayısıyla grup birlikteliğine göre kura katsayıları değişecek.

HAC KAYIT YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Ön kayıt ve kayıt yenileme için başvurular 11 Ağustos günü başladı. Son başvuru tarihi ise 5 Eylül olarak açıklandı. Adaylar kayıt ve kayıt yenileme, sorgulama işlemlerini e-Devlet portalı üzerinden gerçekleştirebilecek.

KAYIT ÜCRETİNİ YATIRMAYAN ADAYLARIN MÜRACAATLARI KABUL EDİLMEYECEK

Hac ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyecek, bu kapsamda olanların talep etmeleri halinde ön kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir.

HAC KURALARI NE ZAMAN?

2025 Hac kura takviminin açıklanmasıyla birlikte, kutsal yolculuğa hak kazanacak adaylar belli olacak ve hac hazırlıkları hız kazanacak. 2024 yılında kura çekimi 31 Ekim 2024 tarihinde yapılmıştı.

Kura, kesin kayıt, hac takvimi gibi konularda Başkanlığımızca yapılacak duyuru ve bilgilendirmeleri Diyanet'in web sitesi (hac.gov.tr) ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

