Hac kayıt süreci devam ediyor: Gözler Hac kura takviminde
Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için 2025 yılı kayıt süreci devam ediyor. Kutsal topraklara gitme hayali kuran adaylar, kayıt işlemlerini sürdürürken gözler şimdi kura takvimine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenecek kura tarihleri, hac yolculuğuna çıkacak adayların heyecanla beklediği en önemli adım olacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 hac ön kayıt ve kayıt yenileme aşamasına dair detayları paylaşmıştı.Hacca gitmek üzere "İlk Defa Kayıt (Ön Kayıt) Yaptıracak Olan Vatandaşlar" geçmiş yıllarda müracaatı bulunanlarla ön kayıt birlikteliği yapmaları durumunda, yeni oluşan gruptaki kişilerin kayıtlı olduğu yıllar da dikkate alınarak kuraya dahil edilecek, dolayısıyla grup birlikteliğine göre kura katsayıları değişecek.